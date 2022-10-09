09 октября 2022
08 октября 2022

Врио военкома ХМАО: мобилизованным запрещено пользоваться смартфонами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Мобильные операторы. Пермь , смартфон, мтс, телефоны, мобильные операторы, сотовые операторы, сотовые, мегафон, билайн, теле2, теле 2
Телефоны с расширенными мультимедийными функциями запрещены Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованным югорчанам запрещено брать с собой в учебные центры смартфоны. Об этом на заседании комиссии по мобилизации сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Югры Роман Вукулов.

«Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями строго запрещено. Можно взять с собой в часть простой кнопочный телефон. Который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в установленное время. Фото и видеосъемка в местах дислокации подразделений на камеру телефона запрещена», — сказал Вукулов.

Телефон, имеющий необходимые параметры, будет в «рюкзаке мобилизованного», который власти ХМАО бесплатно выдадут всем мобилизованным из Югры. Также в комплект вещей, кроме телефона, входит еще 28 позиций, среди которых белье и предметы первой необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Мобилизованным югорчанам запрещено брать с собой в учебные центры смартфоны. Об этом на заседании комиссии по мобилизации сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Югры Роман Вукулов. «Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями строго запрещено. Можно взять с собой в часть простой кнопочный телефон. Который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в установленное время. Фото и видеосъемка в местах дислокации подразделений на камеру телефона запрещена», — сказал Вукулов. Телефон, имеющий необходимые параметры, будет в «рюкзаке мобилизованного», который власти ХМАО бесплатно выдадут всем мобилизованным из Югры. Также в комплект вещей, кроме телефона, входит еще 28 позиций, среди которых белье и предметы первой необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...