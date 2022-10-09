Врио военкома ХМАО: мобилизованным запрещено пользоваться смартфонами

Телефоны с расширенными мультимедийными функциями запрещены Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованным югорчанам запрещено брать с собой в учебные центры смартфоны. Об этом на заседании комиссии по мобилизации сообщил исполняющий обязанности военного комиссара Югры Роман Вукулов.

«Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями строго запрещено. Можно взять с собой в часть простой кнопочный телефон. Который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в установленное время. Фото и видеосъемка в местах дислокации подразделений на камеру телефона запрещена», — сказал Вукулов.



Телефон, имеющий необходимые параметры, будет в «рюкзаке мобилизованного», который власти ХМАО бесплатно выдадут всем мобилизованным из Югры. Также в комплект вещей, кроме телефона, входит еще 28 позиций, среди которых белье и предметы первой необходимости.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.