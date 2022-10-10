Пермские девелоперы заявили о снижении спроса на новостройки

«Орсо групп»: с конца сентября почти 40% клиентов отказались от приобретения жилья

Компания-застройщик «Орсо групп» рассказала, что с конца сентября продажи квартир упали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Часть пермских застройщиков отметили снижение спроса на новостройки, сообщает «Коммерсант-Прикамье». Издание приводит слова гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, что с конца сентября продажи квартир у девелопера сократились, а почти 40% клиентов, кто забронировал квартиры и готовился подписывать договор купли-продажи, отказались от приобретения жилья.

«На фоне обострения геополитической ситуации пермские застройщики стали более осторожно подходить к покупке земель и планировать свою деятельность. По словам опрошенных участников пермского рынка, кто-то отказался от увеличения объемов строительства, кто-то стал избирательнее относиться к покупке земель, выбирая более ликвидные площадки. Застройщики продолжают подбирать новые участки, но их приобретение зависит от условий кредитования банками в случае дальнейшего обострения ситуации», — передает издание.

Некритичное, но снижение спроса отметили также в компаниях «Мегаполис» и ПЗСП. Девелоперы заявили, что рынок уже не такой, как 1-2 года назад, в связи с этим стали более избирательны в покупке участков. Застройщиков интересуют более ликвидные площадки — уже «подготовленные к строительству и в интересных локациях». Строительные компании сейчас прорабатывают план действий, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств минимизировать возможные потери, сообщает издание.