«Ростех» нарастил производство боевой экипировки «Ратник»

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, армия, военные, солдаты, амуниция, военные сборы, экипировка, полигон, резервисты
«Ростех» нарастил темпы производства военной экипировки «Ратник» Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

«Ростех» по просьбе Минобороны нарастил темпы производства боевой экипировка «Ратник». Госкорпорация сообщила досрочно выполнила контракт на 2022 год и приступила к выполнению гособоронзаказа на 2023 год.

«В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки „Ратник“ и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, „Ростех“ приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке», — рассказали в госкорпорации в беседе с ТАСС. «Ратник» включает в себя более 60 элементов: от оружия и прицелов до комплектов автономных источников тепла и средств связи. Помимо базовой версии существует командирская экипировка, комплекты для снайперов и пулеметчиков.

В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты. При этом мобилизованные граждане в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергли фейк о том, что при отправке на фронт необходимо покупать снаряжение за свой счет.

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«Ростех» по просьбе Минобороны нарастил темпы производства боевой экипировка «Ратник». Госкорпорация сообщила досрочно выполнила контракт на 2022 год и приступила к выполнению гособоронзаказа на 2023 год. «В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки „Ратник“ и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, „Ростех“ приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке», — рассказали в госкорпорации в беседе с ТАСС. «Ратник» включает в себя более 60 элементов: от оружия и прицелов до комплектов автономных источников тепла и средств связи. Помимо базовой версии существует командирская экипировка, комплекты для снайперов и пулеметчиков. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты. При этом мобилизованные граждане в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергли фейк о том, что при отправке на фронт необходимо покупать снаряжение за свой счет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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