«Ростех» нарастил производство боевой экипировки «Ратник»

«Ростех» нарастил темпы производства военной экипировки «Ратник» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

«Ростех» по просьбе Минобороны нарастил темпы производства боевой экипировка «Ратник». Госкорпорация сообщила досрочно выполнила контракт на 2022 год и приступила к выполнению гособоронзаказа на 2023 год.

«В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки „Ратник“ и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, „Ростех“ приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке», — рассказали в госкорпорации в беседе с ТАСС. «Ратник» включает в себя более 60 элементов: от оружия и прицелов до комплектов автономных источников тепла и средств связи. Помимо базовой версии существует командирская экипировка, комплекты для снайперов и пулеметчиков.

В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ Владимира Путина, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. На фоне этого в городах открылись пункты сборы гуманитарной помощи для мобилизованных. Параллельно призывники закупают необходимые вещи. В результате в магазинах начала заканчиваться военная амуниция, а на сайтах объявлений появились бронежилеты. При этом мобилизованные граждане в разговоре с корреспондентом URA.RU опровергли фейк о том, что при отправке на фронт необходимо покупать снаряжение за свой счет.