В Пермском крае двойника курорта «Ключи» обязали сменить название

Пермское УФАС добилось победы в судебном споре с курортом-двойником за бренд «Ключи»

Суд по интеллектуальным правам признал правоту Пермского УФАС в споре за название курорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае суд по интеллектуальным правам поставил точку в деле о споре регионального УФАС с курортом-двойником за название организации. Речь идет об ООО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Ключи», в действиях которого антимонопольщики усмотрели нарушение закона о защите конкуренции.

«Специалисты пришли к выводу, что действия ООО ЛОК „Ключи“ по регистрации в качестве наименования „Ключи“, ранее зарегистрированного ЗАО „Курорт Ключи“, дали курорту-двойнику преимущество на рынке. Действия ООО ЛОК „Ключи“ могли причинить ЗАО „Курорт Ключи“ ущерб в виде упущенной выгоды, вред его деловой репутации, а также ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего санаторно-курортные услуги, и тем самым причинить конкуренту убытки», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Пермское УФАС усмотрело в действиях ООО ЛОК «Ключи» нарушение закона о защите конкуренции и выдало предписание исключить из наименования обозначение «Ключи». Предписание организация проигнорировала и попыталась оспорить его в судах. В итоге позицию надзорного ведомства признали законной Арбитражный и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края, а также суд по интеллектуальным правам. Курорту-двойнику грозит штраф.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми антимонопольщики уличили в нарушении закона компанию, подающую тепло в дома. Ряд коммерческих организаций пожаловались в надзорное ведомство на ПАО «Т Плюс».