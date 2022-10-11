Философ Дугин отказался считать Пермь столицей либерализма

12 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Александр Дугин принял участие в форуме «Православие и мир в XXI веке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общественное утверждение о том, что Пермь — столица либерализма, является оскорбительным. Такое заявление сделал доктор политических наук, философ Александр Дугин. Идеолог «Русского мира» по видеоконференцсвязи принял участие в форуме «Православие и мир в XXI веке», прошедшем в столице Прикамья. «Я очень люблю ваш город. Было время, когда в обществе сложилось такое убеждение, что Пермь, это столица либерализма России […]. Я уверен, что это оскорбительная неправда. Пермь, это величайший, русский прекрасный древний город, населенный настоящими русскими людьми. Я был в Перми, я знаю этот город, знаю ваших людей, и я хочу от всего сердца поприветствовать вас», — приводит слова Дугина интернет-издание 59.ру. Также в своей речи общественный деятель затронул события на Украине. Он высказал мнение, что сегодня фронт «проходит не только на западных рубежах». «Он проходит в Перми, на Урале, он проходит сквозь все наши территории. И он проходит внутри — по нашим семьям, по нашим сердцам. Потому что та борьба, которую мы ведем, это не просто политическое или геополитическое столкновение — это борьба духа», — обратился Дугин к участникам форума. Форум «Православие и мир в XXI веке» стал частью Всемирного Русского Народного Собора. Участниками мероприятия также стали митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и глава организации «Общество содействия русскому историческому развитию „Царьград“» Константин Малофеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественное утверждение о том, что Пермь — столица либерализма, является оскорбительным. Такое заявление сделал доктор политических наук, философ Александр Дугин. Идеолог «Русского мира» по видеоконференцсвязи принял участие в форуме «Православие и мир в XXI веке», прошедшем в столице Прикамья. «Я очень люблю ваш город. Было время, когда в обществе сложилось такое убеждение, что Пермь, это столица либерализма России […]. Я уверен, что это оскорбительная неправда. Пермь, это величайший, русский прекрасный древний город, населенный настоящими русскими людьми. Я был в Перми, я знаю этот город, знаю ваших людей, и я хочу от всего сердца поприветствовать вас», — приводит слова Дугина интернет-издание 59.ру. Также в своей речи общественный деятель затронул события на Украине. Он высказал мнение, что сегодня фронт «проходит не только на западных рубежах». «Он проходит в Перми, на Урале, он проходит сквозь все наши территории. И он проходит внутри — по нашим семьям, по нашим сердцам. Потому что та борьба, которую мы ведем, это не просто политическое или геополитическое столкновение — это борьба духа», — обратился Дугин к участникам форума. Форум «Православие и мир в XXI веке» стал частью Всемирного Русского Народного Собора. Участниками мероприятия также стали митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и глава организации «Общество содействия русскому историческому развитию „Царьград“» Константин Малофеев.