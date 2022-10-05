На православный форум в Перми приедут миллиардер Малофеев и философ Дугин

В Перми 11 октября пройдет первый форум «Православие и мир в XXI веке». Гостями мероприятия будут замгалавы Всемирного русского народного собора и миллиардер Константин Малофеев и российский философ и политолог Александр Дугин, сообщается на сайте Пермской митрополии.
«В форуме примут участие Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Валерьевич Малофеев; российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Гельевич Дугин», — сообщается на сайте. Также форум посетит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Главной темой для обсуждения на форуме станет православие и консерватизм как идейная основа общества. Само мероприятие пройдет в очном и онлайн-формате. Участниками форума будут представители власти, бизнеса, общественных организаций и студенты.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P