На православный форум в Перми приедут миллиардер Малофеев и философ Дугин

06 октября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Форум посетит философ Александр Дугин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми 11 октября пройдет первый форум «Православие и мир в XXI веке». Гостями мероприятия будут замгалавы Всемирного русского народного собора и миллиардер Константин Малофеев и российский философ и политолог Александр Дугин, сообщается на сайте Пермской митрополии. «В форуме примут участие Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Валерьевич Малофеев; российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Гельевич Дугин», — сообщается на сайте. Также форум посетит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Главной темой для обсуждения на форуме станет православие и консерватизм как идейная основа общества. Само мероприятие пройдет в очном и онлайн-формате. Участниками форума будут представители власти, бизнеса, общественных организаций и студенты.

В Перми 11 октября пройдет первый форум «Православие и мир в XXI веке». Гостями мероприятия будут замгалавы Всемирного русского народного собора и миллиардер Константин Малофеев и российский философ и политолог Александр Дугин, сообщается на сайте Пермской митрополии. «В форуме примут участие Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Валерьевич Малофеев; российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Гельевич Дугин», — сообщается на сайте. Также форум посетит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Главной темой для обсуждения на форуме станет православие и консерватизм как идейная основа общества. Само мероприятие пройдет в очном и онлайн-формате. Участниками форума будут представители власти, бизнеса, общественных организаций и студенты.