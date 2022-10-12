Свою территорию медведи отмечают с весны до осени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь отметил границы своих владений следами своих когтей на коре дерева. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «пограничный столб» обнаружили в районе Месединского лесничества.

«Метку на пихте госинспекторы обнаружили во время очередного патрулирования территории. Метку медвежьего надела выявили в районе Месединского лесничества „Зигальги“», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Сотрудники «Зигальги» добавили, что горизонтальное направление царапин неслучайно. Оно является свидетельством частых встреч медведей и возможного усиления их соперничества.

Территорию животное метит как можно выше. Такой задир позволит вызвать уважение среди сородичей. Есть достаточно много подтверждений, когда молодые медведи, чтобы перещеголять соперников, встают на корягу.

По свидетельству пресс-службы, в «Зигальге» обитает порядка 20 особей. Один медведь наделяет для себя территорию порядка 400 кв. километров. Делает он это с весны по осень, а зимой спит в берлоге.

Задир обнаружили в районе Месединского лесничества Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»