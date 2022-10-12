12 октября 2022

В челябинском нацпарке медведь пометил владения разодранной корой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, бассейн, лето, зной, бурый медведь
Свою территорию медведи отмечают с весны до осени Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь отметил границы своих владений следами своих когтей на коре дерева. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «пограничный столб» обнаружили в районе Месединского лесничества.

«Метку на пихте госинспекторы обнаружили во время очередного патрулирования территории. Метку медвежьего надела выявили в районе Месединского лесничества „Зигальги“», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Сотрудники «Зигальги» добавили, что горизонтальное направление царапин неслучайно. Оно является свидетельством частых встреч медведей и возможного усиления их соперничества.

Территорию животное метит как можно выше. Такой задир позволит вызвать уважение среди сородичей. Есть достаточно много подтверждений, когда молодые медведи, чтобы перещеголять соперников, встают на корягу.

По свидетельству пресс-службы, в «Зигальге» обитает порядка 20 особей. Один медведь наделяет для себя территорию порядка 400 кв. километров. Делает он это с весны по осень, а зимой спит в берлоге.

Задир обнаружили в районе Месединского лесничества
Фото:
Чем выше метка, тем больше уважения к медведю его сородичей
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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) медведь отметил границы своих владений следами своих когтей на коре дерева. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, «пограничный столб» обнаружили в районе Месединского лесничества. «Метку на пихте госинспекторы обнаружили во время очередного патрулирования территории. Метку медвежьего надела выявили в районе Месединского лесничества „Зигальги“», — рассказали URA.RU в нацпарке. Сотрудники «Зигальги» добавили, что горизонтальное направление царапин неслучайно. Оно является свидетельством частых встреч медведей и возможного усиления их соперничества. Территорию животное метит как можно выше. Такой задир позволит вызвать уважение среди сородичей. Есть достаточно много подтверждений, когда молодые медведи, чтобы перещеголять соперников, встают на корягу. По свидетельству пресс-службы, в «Зигальге» обитает порядка 20 особей. Один медведь наделяет для себя территорию порядка 400 кв. километров. Делает он это с весны по осень, а зимой спит в берлоге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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