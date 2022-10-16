В Первоуральске (Свердловская область) банда воров взламывает и обчищает дома в коллективном саду №26. По словам местных жителей, воры орудуют каждую ночь с 12 октября.
«На Магнитке в садах взламывают дома и постройки. Воры орудуют несколько ночей подряд, начиная с 12 октября», — пишет сообщество «Инцидент Первоуральск» со ссылкой на местных жителей.
По словам жителей, злоумышленники приезжают ночью на газели. Люди отмечают, что воры вскрыли уже очень много домов. «У нас в 26-м коллективном саду уже нормально так домов вскрыли, будьте бдительны», — пишет женщина.
Пострадавшие отмечают, что преступники воруют электрические инструменты. «Железо не тронуто, ищут электрические инструменты», — пишет мужчина, пострадавший от взломщиков.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России по Первоуральску. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее агентство писало об автоворах, которые по ночам воруют аккумуляторы из машин в Екатеринбурге. Преступники вскрыли около десяти припаркованных машин на Патриса Лумумбы.
Преступники взламывают дома по ночам
Фото: соцсети
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В Первоуральске (Свердловская область) банда воров взламывает и обчищает дома в коллективном саду №26. По словам местных жителей, воры орудуют каждую ночь с 12 октября. «На Магнитке в садах взламывают дома и постройки. Воры орудуют несколько ночей подряд, начиная с 12 октября», — пишет сообщество «Инцидент Первоуральск» со ссылкой на местных жителей. По словам жителей, злоумышленники приезжают ночью на газели. Люди отмечают, что воры вскрыли уже очень много домов. «У нас в 26-м коллективном саду уже нормально так домов вскрыли, будьте бдительны», — пишет женщина. Пострадавшие отмечают, что преступники воруют электрические инструменты. «Железо не тронуто, ищут электрические инструменты», — пишет мужчина, пострадавший от взломщиков. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ОМВД России по Первоуральску. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство писало об автоворах, которые по ночам воруют аккумуляторы из машин в Екатеринбурге. Преступники вскрыли около десяти припаркованных машин на Патриса Лумумбы.