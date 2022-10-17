Владельцам iPhone в ХМАО предлагают за деньги установить приложение «Сбербанка»

18 октября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

«Сбербанк Онлайн» недоступен в App Store уже несколько месяцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО владельцам iPhone, у которых не установлен на телефонах «Сбербанк Онлайн», посредники предлагают установить его за деньги. Ранее Apple удалила приложение банка из App Store. Объявления об услугах опубликованы на сайте «Авито». «Если есть старый iPhone, на котором был установлен „Сбер“, то можно просто перенести данные. Мне останется просто загрузить приложение через специальную программу. Либо же через мой iCloud ставиться. Но тогда, когда будете телефон менять, тоже придется опять ко мне или к другому кому-то обращаться», — сказал во время разговора с корреспондентом URA.RU посредник Александр из Сургута. Агентство связалось с ним через объявление на сайте. Стоимость услуги, согласно объявлениям на «Авито» варьируется от 200 до 1000 рублей. Какую именно программу для установки приложения использует продавец, он не уточнил. В то же время инструкции по установке «Сбербанк Онлайн» также опубликованы в открытом доступе. Так, «М.Видео» в своем блоге приводит в пример программу iMazing, с помощью которой и ставится приложение. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу «Сбербанка» с просьбой прокомментировать способ установки их мобильного приложения на технику Apple через посредников. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита техники Apple. Магазины начали продавать гаджеты, которые ввезены в Россию в рамках параллельного импорта. Как и многие другие западные бренды, Аpple ушла из России после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Обновлено в 16:47: В «Сбербанке» на запрос агентства ответили, что не рекомендуют пользоваться подобными услугами, так как их могут предлагать мошенники. «Мы советуем самостоятельно установить приложение СБОЛ, которое дает доступ ко всем онлайн-сервисам „Сбера“, это просто и совершенно бесплатно. Мы подтверждаем, что использование приложения СБОЛ полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе банка.

В ХМАО владельцам iPhone, у которых не установлен на телефонах «Сбербанк Онлайн», посредники предлагают установить его за деньги. Ранее Apple удалила приложение банка из App Store. Объявления об услугах опубликованы на сайте «Авито». «Если есть старый iPhone, на котором был установлен „Сбер“, то можно просто перенести данные. Мне останется просто загрузить приложение через специальную программу. Либо же через мой iCloud ставиться. Но тогда, когда будете телефон менять, тоже придется опять ко мне или к другому кому-то обращаться», — сказал во время разговора с корреспондентом URA.RU посредник Александр из Сургута. Агентство связалось с ним через объявление на сайте. Стоимость услуги, согласно объявлениям на «Авито» варьируется от 200 до 1000 рублей. Какую именно программу для установки приложения использует продавец, он не уточнил. В то же время инструкции по установке «Сбербанк Онлайн» также опубликованы в открытом доступе. Так, «М.Видео» в своем блоге приводит в пример программу iMazing, с помощью которой и ставится приложение. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу «Сбербанка» с просьбой прокомментировать способ установки их мобильного приложения на технику Apple через посредников. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ритейлеры решили проблему дефицита техники Apple. Магазины начали продавать гаджеты, которые ввезены в Россию в рамках параллельного импорта. Как и многие другие западные бренды, Аpple ушла из России после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Обновлено в 16:47: В «Сбербанке» на запрос агентства ответили, что не рекомендуют пользоваться подобными услугами, так как их могут предлагать мошенники. «Мы советуем самостоятельно установить приложение СБОЛ, которое дает доступ ко всем онлайн-сервисам „Сбера“, это просто и совершенно бесплатно. Мы подтверждаем, что использование приложения СБОЛ полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены», — сообщили URA.RU в пресс-службе банка.