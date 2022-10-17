В ХМАО изъяли контрафактные сигареты на сумму более миллиона рублей

18 октября 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

В Сургуте изъяли контрафактный товар Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) конфисковали у местного жителя 8 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре. «Сотрудники УМВД России по г. Сургуту установили 41-летнего мужчину, который у неустановленного лица незаконно приобрел порядка 8 тысяч немаркированных пачек сигарет различных наименований на сумму 1,2 млн рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. На сайте ведомства также уточняется, что злоумышленник арендовал павильон для хранения сигарет, а затем планировал сбывать их в торговые киоски и небольшие магазины. Вся контрафактная продукция изъята. Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов.

В Сургуте (ХМАО) конфисковали у местного жителя 8 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре. «Сотрудники УМВД России по г. Сургуту установили 41-летнего мужчину, который у неустановленного лица незаконно приобрел порядка 8 тысяч немаркированных пачек сигарет различных наименований на сумму 1,2 млн рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. На сайте ведомства также уточняется, что злоумышленник арендовал павильон для хранения сигарет, а затем планировал сбывать их в торговые киоски и небольшие магазины. Вся контрафактная продукция изъята. Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов.