17 октября 2022

В ХМАО изъяли контрафактные сигареты на сумму более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте изъяли контрафактный товар Фото:

В Сургуте (ХМАО) конфисковали у местного жителя 8 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре.

«Сотрудники УМВД России по г. Сургуту установили 41-летнего мужчину, который у неустановленного лица незаконно приобрел порядка 8 тысяч немаркированных пачек сигарет различных наименований на сумму 1,2 млн рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

На сайте ведомства также уточняется, что злоумышленник арендовал павильон для хранения сигарет, а затем планировал сбывать их в торговые киоски и небольшие магазины. Вся контрафактная продукция изъята.

Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов.

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В Сургуте (ХМАО) конфисковали у местного жителя 8 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре. «Сотрудники УМВД России по г. Сургуту установили 41-летнего мужчину, который у неустановленного лица незаконно приобрел порядка 8 тысяч немаркированных пачек сигарет различных наименований на сумму 1,2 млн рублей. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении. На сайте ведомства также уточняется, что злоумышленник арендовал павильон для хранения сигарет, а затем планировал сбывать их в торговые киоски и небольшие магазины. Вся контрафактная продукция изъята. Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ предложили без суда закрывать онлайн-магазины за контрафакт. Предлагается законодательно прописать, что агрегатор должен незамедлительно реагировать на обращения надзорных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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