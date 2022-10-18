18 октября 2022

Златоустовский завод изготовил буржуйки для мобилизованных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный замерзает. ЛНР, печка
Оборудование будет работать в учебном центре на территории Челябинской области Фото:
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Мобилизация в России

Завод «Стройтехника» из Златоуста (Челябинская область) изготовил печки-буржуйки для обогрева мобилизованных. Как URA.RU рассказал представитель Союза десантников Максим Чернов, оборудование отправится в формируемый палаточный лагерь на территории региона.

«Печки завод „Стройтехника“ изготовил, откликнувшись на обращение мэрии Златоуста. Отгрузили две штуки», — уточнил URA.RU Чернов.

Многофункциональные печи в высоту составляют 1,8 метра, емкость котла 0,8 кубических метра. Вес каждой единицы оборудования около 300 кг. Буржуйки будут подогревать воду для умывания, использоваться в бане и для отопления пространства палатки. По словам Чернова, мощности каждой печи хватит для обогрева двух солдатских взводов.

Техника, которая будет работать на дровах, уже доставлена на место назначения. В ближайшее время будут изготовлены две новые печи. После 25 октября оборудование начнет работать в лагере.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Призвать в РФ планируют 300 тысяч военнослужащих.

Две печи предназначены для палаточного лагеря военных
Фото:
Одна буржуйка сможет обогреть два взвода солдат
Фото:

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Завод «Стройтехника» из Златоуста (Челябинская область) изготовил печки-буржуйки для обогрева мобилизованных. Как URA.RU рассказал представитель Союза десантников Максим Чернов, оборудование отправится в формируемый палаточный лагерь на территории региона. «Печки завод „Стройтехника“ изготовил, откликнувшись на обращение мэрии Златоуста. Отгрузили две штуки», — уточнил URA.RU Чернов. Многофункциональные печи в высоту составляют 1,8 метра, емкость котла 0,8 кубических метра. Вес каждой единицы оборудования около 300 кг. Буржуйки будут подогревать воду для умывания, использоваться в бане и для отопления пространства палатки. По словам Чернова, мощности каждой печи хватит для обогрева двух солдатских взводов. Техника, которая будет работать на дровах, уже доставлена на место назначения. В ближайшее время будут изготовлены две новые печи. После 25 октября оборудование начнет работать в лагере. С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Призвать в РФ планируют 300 тысяч военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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