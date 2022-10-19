Андрей Молоков проектировал и первый «Высоцкий» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Архитектор, бывший замначальника Главархитектуры мэрии Андрей Молоков, уволенный в июне, оказался в числе фаворитов конкурса на лучший проект нового небоскреба в самом центре Екатеринбурга, у БЦ «Высоцкий». Его архитектурное бюро «Парус» подготовило концепцию, оцененную как экспертами реготделения Союза архитекторов, так и чиновниками, чье мнение важно для заказчика — бизнесмена Андрея Гавриловского.

Презентация проектов прошла на полях форума 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На конкурс заявились десять фирм. Такой ажиотаж объясняют не только знаковостью стройки, но и вознаграждением: победители, по некоторым оценкам, получат за свой проект не менее десяти миллионов рублей.

Концепция «Старта» называется «Парус, порвали парус!» «Диагональ в плане, диагональ на фасаде — вот та сила, которая порвет парус повседневности. На пересечении объемов на вершине здания образуется треугольная плоскость, которая будет проецировать миру образ и творчество Высоцкого», — заявил Молоков. По его чертежам в середине нулевых строили первый «Высоцкий». По его мнению, новый небоскреб должен иметь высоту 200 метров и 57 этажей — с автостоянкой, офисами, рестораном и апартаментами.

Проект Молокова имеет готические черты, это то, чего не хватает Екатеринбургу, считает он Фото: презентация

Также во время выступлений были отмечены проекты бюро «Гордеев и Демидов», предложившие возвести небоскреб в форме гитары, бюро Alkuta с концепцией «Высота» (единственное, что зацепило экс-мэра, первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого), а также бюро MLA из Санкт-Петербурга.

В проекте «Алькуты» днем в пространстве будет растворяться вершина небоскреба, а вечером — нижняя часть

Вице-мэр Рустам Галямов, который и предложил провести конкурс, своего фаворита не назвал («чтобы не заподозрили в лоббировании кого-либо»). Однако из кулуарных разговоров его подчиненных можно сделать вывод, что в администрации рядом с «Высоцким» хотели бы видеть что-то наподобие предложенного «Алькутой», Молоковым и бюро «Гордеев и Демидов».

Предполагается, что из десяти презентованных вариантов эксперты выберут три. А победителя назовут по итогам голосования на архитектурно-градостроительном совете при мэрии, куда входят не только архитекторы, но и чиновники, девелоперы. А строить второй «Высоцкий» начнут уже в ближайшее время, анонсировал Гавриловский.

Идея бюро «Гордеев и Демидов» с гитарой не вызвала отторжения Фото: презентация

Проект ООО «АБВК» Фото: презентация

Концепция «Восток Проект» Фото: презентация

ООО «АСК Академпроект» Фото: презентация

Предложение бюро «Оса» Фото: презентация

Концепция бюро Ingenium Фото: презентация

Бюро MLA+ подготовило сразу два варианта. Первый — «экзоскелет» Фото: презентация