Кремль: пока нет понимания, как организовать газовый хаб в Турции

21 октября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Нюансы создания газового хаба в Турции будут прорабатываться Киевом и Москвой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU У Кремля на данный момент нет понимания об устройстве работы турецкого газового хаба, создание которого было ранее анонсировано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока стойкого понимания нет. Концептуально идея была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручения незамедлительно начать переговоры и консультации. Эта инициатива в интересах и Москвы, и Анкары. Все нюансы будут прорабатываться. Турецкий поток — исправно работающая газовая система. Что касается хаба — нужно проговаривать много нюансов. Это предстоит определить», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как будет устроена работа турецкого хаба. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган согласился на предложение президента РФ Владимира Путина по газовому хабу в Турции. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.

У Кремля на данный момент нет понимания об устройстве работы турецкого газового хаба, создание которого было ранее анонсировано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока стойкого понимания нет. Концептуально идея была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручения незамедлительно начать переговоры и консультации. Эта инициатива в интересах и Москвы, и Анкары. Все нюансы будут прорабатываться. Турецкий поток — исправно работающая газовая система. Что касается хаба — нужно проговаривать много нюансов. Это предстоит определить», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как будет устроена работа турецкого хаба. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган согласился на предложение президента РФ Владимира Путина по газовому хабу в Турции. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.