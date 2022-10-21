Кремль: пока нет понимания, как организовать газовый хаб в Турции

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Клипарт. Свердловская область, площадь красная , кремлевская стена, город москва, кремль
Нюансы создания газового хаба в Турции будут прорабатываться Киевом и Москвой Фото:

У Кремля на данный момент нет понимания об устройстве работы турецкого газового хаба, создание которого было ранее анонсировано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока стойкого понимания нет. Концептуально идея была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручения незамедлительно начать переговоры и консультации. Эта инициатива в интересах и Москвы, и Анкары. Все нюансы будут прорабатываться. Турецкий поток — исправно работающая газовая система. Что касается хаба — нужно проговаривать много нюансов. Это предстоит определить», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как будет устроена работа турецкого хаба. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Эрдоган согласился на предложение президента РФ Владимира Путина по газовому хабу в Турции. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.

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У Кремля на данный момент нет понимания об устройстве работы турецкого газового хаба, создание которого было ранее анонсировано президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока стойкого понимания нет. Концептуально идея была поддержана президентом Турции на недавней встрече в Астане. Президенты дали поручения незамедлительно начать переговоры и консультации. Эта инициатива в интересах и Москвы, и Анкары. Все нюансы будут прорабатываться. Турецкий поток — исправно работающая газовая система. Что касается хаба — нужно проговаривать много нюансов. Это предстоит определить», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, как будет устроена работа турецкого хаба. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Эрдоган согласился на предложение президента РФ Владимира Путина по газовому хабу в Турции. Благодаря этому транспортному узлу Европа сможет получать российский газ через Турцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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