Ученик рассказал о нападении на школу в Пермском крае

Напавшего на школу в Чайковском задержали сотрудники Росгвардии

В Чайковском парень с ножом проник в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученик школы № 4, куда вломился парень с ножом, рассказал, что нападавшего не пускали через главный вход. В беседе с URA.RU он вспомнил подробности произошедшего.

«Это брат одного из учеников школы. Он хотел пройти в школу, но его не пустили из-за отсутствия пропуска. Тогда он подошел к запасной двери, которая ближе к стадиону, выбил ее и пошел по первому этажу. Его пыталась задержать сотрудница ПДН, которая была в школе, но парень ее оттолкнул. Между первым и вторым этажом нападавшего скрутили приехавшие на место сотрудники Росгвардии», — рассказал ученик школы на условиях анонимности.

По словам школьника, тревожную кнопку нажал охранник школы, когда не пустил нападавшего через главный вход. «На счет ножа не знаю, он, когда шел, держал руки в карманах. Может и не было никакого ножа», — вспоминает юноша. Ранее агентство писало, что по факту нападения на школу, в полиции проводят проверку.