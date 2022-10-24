24 октября 2022

Челябинский айтишник отказался от брони и ушел по мобилизации. Видео

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, армия, солдаты, призывники, военкомат, мобилизация, мобилизованные, сво
Челябинская область на этой неделе провожает на фронт последние команды мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

IT-специалист из Карталов (Челябинская область) Сергей Мошкин отказался от положенной ему брони и ушел в армию добровольцем. Дома у него остались трое детей.

«Ради вас я туда поехал. Ради вас всех», — сказал Сергей 25 октября землякам и изданию «Карталинская новь».

В начале ноября Мошкину исполнится 39 лет. Он работает на одном из предприятий энергетического сектора и имел отсрочку от призыва, как отец троих детей. В армию собирался уйти еще в феврале, наблюдая за ситуацией в Донбассе и на Украине, но жена дважды уговорила его остаться.

Однако с началом частичной мобилизации Сергей решил, что пойдет на фронт со своими земляками. Утром 25 октября команда мобилизованных отправилась из Карталов в учебный центр, организованный в 90-й танковой дивизии. На полигоне в Чебаркуле южноуральцы пройдут переподготовку, прежде чем отправиться в зону спецоперации.

По словам военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, к 24 октября регион выполнил план по мобилизации на 85%. Почти четверть призванных из запаса составляют добровольцы — до конца месяца военкоматы завершат вручение повесток.

В армию карталинца провожала его мама

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IT-специалист из Карталов (Челябинская область) Сергей Мошкин отказался от положенной ему брони и ушел в армию добровольцем. Дома у него остались трое детей. «Ради вас я туда поехал. Ради вас всех», — сказал Сергей 25 октября землякам и изданию «Карталинская новь». В начале ноября Мошкину исполнится 39 лет. Он работает на одном из предприятий энергетического сектора и имел отсрочку от призыва, как отец троих детей. В армию собирался уйти еще в феврале, наблюдая за ситуацией в Донбассе и на Украине, но жена дважды уговорила его остаться. Однако с началом частичной мобилизации Сергей решил, что пойдет на фронт со своими земляками. Утром 25 октября команда мобилизованных отправилась из Карталов в учебный центр, организованный в 90-й танковой дивизии. На полигоне в Чебаркуле южноуральцы пройдут переподготовку, прежде чем отправиться в зону спецоперации. По словам военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, к 24 октября регион выполнил план по мобилизации на 85%. Почти четверть призванных из запаса составляют добровольцы — до конца месяца военкоматы завершат вручение повесток. В армию карталинца провожала его мама
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