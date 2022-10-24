Сотрудник правительства Челябинской области ушел на фронт по мобилизации

Набор нужного снаряжения уходящему на фронт товарищу собрал коллектив Главного контрольного управления Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сотрудник Главного контрольного управления Челябинской области ушел в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили URA.RU в ГКУ 25 октября.

«Военно-учетная специальность нашего товарища связана с медициной и позволит ему быть полезным в сложные для страны времена. Весь коллектив управления помог ему собрать необходимые вещи. Сегодня он убыл в распоряжение ВС России, ждем его скорейшего возвращения», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин подписал 21 сентября, после чего началась отправка первых команд мобилизованных для прохождения переподготовки. После перерыва, связанного с заполнением учебных центров, мобилизация в Челябинской области возобновилась с 23 октября. Более 90% призванных, как сообщил URA.RU военком региона Андрей Максуров, будет проходить подготовку в учебном центре на базе 90-й танковой дивизии в Чебаркуле — в обустройстве лагеря участвовали 38 предприятий и правительство Челябинской области.

На сегодня Южный Урал выполнил мобилизационное задание примерно на 85%. Значительную долю уходящих в армию составляют добровольцы — их больше 20%. В том числе на фронт уходят челябинские чиновники и депутаты. Ожидается, что последние повестки придут челябинцам не позднее 28 октября — после чего начнется обычный призыв на срочную службу в армию.