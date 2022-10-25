The Economist назвал действия ВС РФ на Украине компетентными и эффективными 25 октября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 + Россия оставила без света некоторые города Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия направила более двухсот крылатых ракет и беспилотников-камикадзе на электроэнергетическую сеть Украины, которая является важнейшим элементом гражданской инфраструктуры. Отключение света на Украине кажется компетентной и эффективной тактикой. Об этом заявило британское издание The Economist. «Я считаю, что некоторые профессионалы из энергетического сектора Российской Федерации помогали своим военным. Они тщательно отбирали цели, сделали это очень методологическим способом», — сообщает в беседе с журналом исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины Дмитрий Сахарук. Сахарук отметил, что основными целями России были именно электрические подстанции, которые связывают различные части украинской сети вместе. «Цель состоит в том, чтобы разрезать систему на части, чтобы власть не могла перемещаться между различными регионами страны», — добавил он. Ранее сообщалось, что около 1,5 миллиона украинцев остались без электроснабжения. В результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 000, в Черкасской — 242 000, в Ровенской — 174 790. Россия направила более двухсот крылатых ракет и беспилотников-камикадзе на электроэнергетическую сеть Украины, которая является важнейшим элементом гражданской инфраструктуры. Отключение света на Украине кажется компетентной и эффективной тактикой. Об этом заявило британское издание The Economist. «Я считаю, что некоторые профессионалы из энергетического сектора Российской Федерации помогали своим военным. Они тщательно отбирали цели, сделали это очень методологическим способом», — сообщает в беседе с журналом исполнительный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины Дмитрий Сахарук. Сахарук отметил, что основными целями России были именно электрические подстанции, которые связывают различные части украинской сети вместе. «Цель состоит в том, чтобы разрезать систему на части, чтобы власть не могла перемещаться между различными регионами страны», — добавил он. Ранее сообщалось, что около 1,5 миллиона украинцев остались без электроснабжения. В результате ракетных ударов в Хмельницкой области отключено 672 000 абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 000, в Черкасской — 242 000, в Ровенской — 174 790. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям