Политолог Светов оценил заинтересованность Трампа в победе России на Украине

Политолог Светов: спецоперация закончится до возможного избрания Трампа новым президентом США

26 октября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что смог бы избежать конфликта на Украине, если бы был президентом США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент США Дональд Трамп не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Более того, он может не успеть поучаствовать в переговорном процессе — выборы главы Белого дома состоятся только в 2024 года. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов. «Во-первых, есть гораздо более оптимистические прогнозы, что в 2023 году специальная военная операция России завершится, и дальше будет совсем иная ситуация. Во-вторых, Дональду Трампу еще надо быть выдвинутым на выборы, а это не факт, и надо быть избранным в ноябре 2024 года, то есть через два года», — отметил Светов в эксклюзивном интервью Пятого канала. Ранее Трамп заявлял, что смог бы избежать конфликта на Украине, если бы его избрали на второй президентский срок. Светов добавил, что если экс-глава Белого дома вновь приступит к исполнению своих обязанностей, вероятно, нечего будет уже урегулировать. «Влиянии Дональда Трампа на ход спецоперации считаю „пустыми разговорами“, состоящими из одних „если“, не относящимися к реалиям современности», — добавил Светов. Ранее сообщалось, что коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Решение также приняли выборщики из спорных штатов — Пенсильвании и Джорджии.

Бывший президент США Дональд Трамп не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Более того, он может не успеть поучаствовать в переговорном процессе — выборы главы Белого дома состоятся только в 2024 года. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов. «Во-первых, есть гораздо более оптимистические прогнозы, что в 2023 году специальная военная операция России завершится, и дальше будет совсем иная ситуация. Во-вторых, Дональду Трампу еще надо быть выдвинутым на выборы, а это не факт, и надо быть избранным в ноябре 2024 года, то есть через два года», — отметил Светов в эксклюзивном интервью Пятого канала. Ранее Трамп заявлял, что смог бы избежать конфликта на Украине, если бы его избрали на второй президентский срок. Светов добавил, что если экс-глава Белого дома вновь приступит к исполнению своих обязанностей, вероятно, нечего будет уже урегулировать. «Влиянии Дональда Трампа на ход спецоперации считаю „пустыми разговорами“, состоящими из одних „если“, не относящимися к реалиям современности», — добавил Светов. Ранее сообщалось, что коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Решение также приняли выборщики из спорных штатов — Пенсильвании и Джорджии.