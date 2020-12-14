Коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. Решение также приняли выборщики из спорных штатов — Пенсильвании и Джорджии. Их голоса были отданы за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
В Джорджии 16 голосов отдали за Джо Байдена. Выборщики Пенсильвании (20 голосов), где итоги выборов республиканцы пытались оспорить в Верховном суде США, также поддержали Байдена. Позже всего заседание выборщиков начнется на Гавайях — в 19:00 по Вашингтону (03:00 мск). Согласно данным CNN, сейчас Дональд Трамп набрал 56 голосов, а его противник Джо Байден — 108.
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса должна утвердить итоги. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом. Но американский лидер готов на это только при условии, если коллегия выборщиков проголосует за демократа Джо Байдена. При этом Трамп вновь напомнил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы и подчеркнул, что голосование выборщиков за Байдена будет большой ошибкой.
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