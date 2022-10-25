25 октября 2022

Власти ХМАО окажут помощь погибшему на Украине контрактнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО помогут семье погибшего в СВО контрактника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего в ходе спецоперации военного из Нефтеюганска Игоря Кузнецова. Об этом стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нефтеюганска Игорь Кузнецов. Правительство ХМАО оказывает семье погибшего всю необходимую помощь в соответствии с мерами поддержки, предусмотренными законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении.

Кузнецова заключил контракт о прохождении военной службы в августе этого года в Грозном. Он принимал участие в СВО на территории Украины. Погиб 15 сентября 2022 года.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

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Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего в ходе спецоперации военного из Нефтеюганска Игоря Кузнецова. Об этом стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нефтеюганска Игорь Кузнецов. Правительство ХМАО оказывает семье погибшего всю необходимую помощь в соответствии с мерами поддержки, предусмотренными законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении. Кузнецова заключил контракт о прохождении военной службы в августе этого года в Грозном. Он принимал участие в СВО на территории Украины. Погиб 15 сентября 2022 года. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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