Власти ХМАО окажут помощь погибшему на Украине контрактнику

26 октября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО помогут семье погибшего в СВО контрактника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего в ходе спецоперации военного из Нефтеюганска Игоря Кузнецова. Об этом стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нефтеюганска Игорь Кузнецов. Правительство ХМАО оказывает семье погибшего всю необходимую помощь в соответствии с мерами поддержки, предусмотренными законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении. Кузнецова заключил контракт о прохождении военной службы в августе этого года в Грозном. Он принимал участие в СВО на территории Украины. Погиб 15 сентября 2022 года. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.

Власти ХМАО пообещали помочь семье погибшего в ходе спецоперации военного из Нефтеюганска Игоря Кузнецова. Об этом стало известно из официальной публикации правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «В ходе выполнения задач специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нефтеюганска Игорь Кузнецов. Правительство ХМАО оказывает семье погибшего всю необходимую помощь в соответствии с мерами поддержки, предусмотренными законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей», — сказано в сообщении. Кузнецова заключил контракт о прохождении военной службы в августе этого года в Грозном. Он принимал участие в СВО на территории Украины. Погиб 15 сентября 2022 года. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ.