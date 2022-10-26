26 октября 2022

В Пермском крае ушла из дома и пропала 11-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок
Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочки Фото:

В г. Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Она ушла из дома, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: обесцвеченные пряди на челке», — сообщают в поисковом отряде.

Девочка была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и шарф розового цвета. Она ушла из дома 26.10.2022 в г. Лысьва. На данный момент в группе поискового отряда объявлен срочный сбор на поиск девочки.

Ранее в Перми искали 11-летнего мальчика. Он ушел из школы и пропал.

Объявлен срочный сбор на поиск пропавшей девочки

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В г. Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Она ушла из дома, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: обесцвеченные пряди на челке», — сообщают в поисковом отряде. Девочка была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и шарф розового цвета. Она ушла из дома 26.10.2022 в г. Лысьва. На данный момент в группе поискового отряда объявлен срочный сбор на поиск девочки. Ранее в Перми искали 11-летнего мальчика. Он ушел из школы и пропал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...