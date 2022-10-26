Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В г. Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Она ушла из дома, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: обесцвеченные пряди на челке», — сообщают в поисковом отряде.

Девочка была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и шарф розового цвета. Она ушла из дома 26.10.2022 в г. Лысьва. На данный момент в группе поискового отряда объявлен срочный сбор на поиск девочки.

Ранее в Перми искали 11-летнего мальчика. Он ушел из школы и пропал.