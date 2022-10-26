Волонтеры объявили срочный сбор на поиски девочки
В г. Лысьва Пермского края пропала 11-летняя девочка. Она ушла из дома, сообщает поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Особые приметы: обесцвеченные пряди на челке», — сообщают в поисковом отряде.
Девочка была одета в черную куртку, черные джинсы, черные ботинки и шарф розового цвета. Она ушла из дома 26.10.2022 в г. Лысьва. На данный момент в группе поискового отряда объявлен срочный сбор на поиск девочки.
Ранее в Перми искали 11-летнего мальчика. Он ушел из школы и пропал.
Объявлен срочный сбор на поиск пропавшей девочки
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