24 октября 2022

В Перми ушел из школы и пропал 11-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, школьник, ученик, мальчик, школьный рюкзак
Мальчик ушел из школы в 14:10 Фото:

В Мотовилихинском районе Перми пропал 11-летний мальчик. Он ушел из школы в 14:10, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал ребенок. 24 октября 2022 года. В 14:10 ушел из школы, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд.

Приметы: рост 140-145 см, среднего телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет в темно-зеленую парку, черную шапку с бело-красным узором, темно-синие штаны и коричневые ботинки на шнуровке.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае нашли мертвой пропавшую 1,5 года назад женщину. Она резко перестала выходить на связь в апреле 2021 года.

Объявлен сбор на поиски пропавшего мальчика

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В Мотовилихинском районе Перми пропал 11-летний мальчик. Он ушел из школы в 14:10, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал ребенок. 24 октября 2022 года. В 14:10 ушел из школы, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд. Приметы: рост 140-145 см, среднего телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет в темно-зеленую парку, черную шапку с бело-красным узором, темно-синие штаны и коричневые ботинки на шнуровке. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае нашли мертвой пропавшую 1,5 года назад женщину. Она резко перестала выходить на связь в апреле 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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