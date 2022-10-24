Мальчик ушел из школы в 14:10 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми пропал 11-летний мальчик. Он ушел из школы в 14:10, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал ребенок. 24 октября 2022 года. В 14:10 ушел из школы, с тех пор местонахождение неизвестно», — сообщает поисковый отряд.

Приметы: рост 140-145 см, среднего телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. Мальчик был одет в темно-зеленую парку, черную шапку с бело-красным узором, темно-синие штаны и коричневые ботинки на шнуровке.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае нашли мертвой пропавшую 1,5 года назад женщину. Она резко перестала выходить на связь в апреле 2021 года.