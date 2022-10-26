Для пермских туристов создали чат-бот с удобными маршрутами

Чат-бот будет помогать туристам, путешествующим по Пермскому краю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае создали чат-бот с искусственным интеллектом, который будет общаться с туристами, путешествующими по региону. Бот создан на платформе Promoted Nested Chat, которую разрабатывает пермская компания Promobot, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«В основные задачи бота входит ответы на основные вопросы, связанные с туристическими направлениями Пермского края, рекомендации по составлению индивидуального маршрута, а также работа с порталом visitperm для увеличения количества пользователей», — рассказали в Promobot. Пока бот поддерживает только русский и английский языки.

Promoted Nested Chat является интеллектуальной платформой разговорного искусственного интеллекта, использующего технологию машинного обучения. Платформа создана для улучшения взаимодействия чат-ботов с пользователями различных сервисов.

Ранее URA.RU также рассказывало о первом роботе, который заменил живого сотрудника в туристском информационном центре Перми. Антропоморфный андроид помогает посетителям сформировать маршрут и может ответить на многие вопросы.