Для пермских туристов создали чат-бот с удобными маршрутами

В Пермском крае создали чат-бот с искусственным интеллектом, который будет общаться с туристами, путешествующими по региону. Бот создан на платформе Promoted Nested Chat, которую разрабатывает пермская компания Promobot, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«В основные задачи бота входит ответы на основные вопросы, связанные с туристическими направлениями Пермского края, рекомендации по составлению индивидуального маршрута, а также работа с порталом visitperm для увеличения количества пользователей», — рассказали в Promobot. Пока бот поддерживает только русский и английский языки.
Promoted Nested Chat является интеллектуальной платформой разговорного искусственного интеллекта, использующего технологию машинного обучения. Платформа создана для улучшения взаимодействия чат-ботов с пользователями различных сервисов.
Ранее URA.RU также рассказывало о первом роботе, который заменил живого сотрудника в туристском информационном центре Перми. Антропоморфный андроид помогает посетителям сформировать маршрут и может ответить на многие вопросы.
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