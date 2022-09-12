В туристском центре в Перми будет работать робот-женщина. Видео

13 сентября 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Робот будет давать рекомендации туристам и разговаривать с ними Фото: Сергей Русанов © URA.RU В туристском информационном центре в Перми появился первый робот, заменивший живого сотрудника. Антропоморфный андроид помогает посетителям центра сформировать свой туристический маршрут, рассказали URA.RU в компании Promobot. «Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в офисе туристском информационном центре Перми. Это первый в России случай, когда робот-двойник модели Робо-С „женского“ пола заменяет офисного сотрудника», — рассказали в Promobot. Ранее робот уже принимал участие в выставке «Интурмаркет» в Москве. В задачи робота входит встречать посетителей, отвечать на их вопросы и давать рекомендации по составлению туристического маршрута. Также робот работает над увеличением количества посетителей портала visitperm.ru. Андроид может общаться на нескольких языках и развлекать посетителей. У робота имеются лицевые «мышцы», которые помогают ему имитировать более 600 эмоций. Лицо нового сотрудника центра было сформировано нейросетью на основе 2000 фотографий российских женщин.

В туристском информационном центре в Перми появился первый робот, заменивший живого сотрудника. Антропоморфный андроид помогает посетителям центра сформировать свой туристический маршрут, рассказали URA.RU в компании Promobot. «Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в офисе туристском информационном центре Перми. Это первый в России случай, когда робот-двойник модели Робо-С „женского“ пола заменяет офисного сотрудника», — рассказали в Promobot. Ранее робот уже принимал участие в выставке «Интурмаркет» в Москве. В задачи робота входит встречать посетителей, отвечать на их вопросы и давать рекомендации по составлению туристического маршрута. Также робот работает над увеличением количества посетителей портала visitperm.ru. Андроид может общаться на нескольких языках и развлекать посетителей. У робота имеются лицевые «мышцы», которые помогают ему имитировать более 600 эмоций. Лицо нового сотрудника центра было сформировано нейросетью на основе 2000 фотографий российских женщин.