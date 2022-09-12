12 сентября 2022

В туристском центре в Перми будет работать робот-женщина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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III Всероссийский форум промышленного туризма. Пермь
Робот будет давать рекомендации туристам и разговаривать с ними Фото:

В туристском информационном центре в Перми появился первый робот, заменивший живого сотрудника. Антропоморфный андроид помогает посетителям центра сформировать свой туристический маршрут, рассказали URA.RU в компании Promobot.

«Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в офисе туристском информационном центре Перми. Это первый в России случай, когда робот-двойник модели Робо-С „женского“ пола заменяет офисного сотрудника», — рассказали в Promobot. Ранее робот уже принимал участие в выставке «Интурмаркет» в Москве.

В задачи робота входит встречать посетителей, отвечать на их вопросы и давать рекомендации по составлению туристического маршрута. Также робот работает над увеличением количества посетителей портала visitperm.ru. Андроид может общаться на нескольких языках и развлекать посетителей. У робота имеются лицевые «мышцы», которые помогают ему имитировать более 600 эмоций. Лицо нового сотрудника центра было сформировано нейросетью на основе 2000 фотографий российских женщин.

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В туристском информационном центре в Перми появился первый робот, заменивший живого сотрудника. Антропоморфный андроид помогает посетителям центра сформировать свой туристический маршрут, рассказали URA.RU в компании Promobot. «Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в офисе туристском информационном центре Перми. Это первый в России случай, когда робот-двойник модели Робо-С „женского“ пола заменяет офисного сотрудника», — рассказали в Promobot. Ранее робот уже принимал участие в выставке «Интурмаркет» в Москве. В задачи робота входит встречать посетителей, отвечать на их вопросы и давать рекомендации по составлению туристического маршрута. Также робот работает над увеличением количества посетителей портала visitperm.ru. Андроид может общаться на нескольких языках и развлекать посетителей. У робота имеются лицевые «мышцы», которые помогают ему имитировать более 600 эмоций. Лицо нового сотрудника центра было сформировано нейросетью на основе 2000 фотографий российских женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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