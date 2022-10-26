26 октября 2022

Тюменцы перестали брать кредиты в банках

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы стали чаще брать кредиты в МФО Фото:

В крупных банках Тюменской области резко упал спрос на кредиты наличными для физических лиц. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одной из крупных финансовых организаций. По его словам, вместо этого люди обращаются за деньгами в микрофинансовые организации.

«Тюменцы действительно стали значительно чаще брать кредиты в микрофинансовых организациях. Причина проста: крупные банки ужесточили требования к заемщикам. Одобрений по кредитам там стало значительно меньше. А людям деньги нужны. Поэтому они и идут за ними в МФО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в МФО жители Тюменской области часто вынуждены соглашаться на максимально невыгодные для себя условия кредитования. «В микрофинансовых организациях очень большие проценты. Оформлять там кредит лучше на небольшой срок. При этом в случае просрочки МФО, как правило, моментально прибегают к услугам коллекторских агентств с сомнительной репутацией», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу Центробанка РФ направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В крупных банках Тюменской области резко упал спрос на кредиты наличными для физических лиц. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одной из крупных финансовых организаций. По его словам, вместо этого люди обращаются за деньгами в микрофинансовые организации. «Тюменцы действительно стали значительно чаще брать кредиты в микрофинансовых организациях. Причина проста: крупные банки ужесточили требования к заемщикам. Одобрений по кредитам там стало значительно меньше. А людям деньги нужны. Поэтому они и идут за ними в МФО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в МФО жители Тюменской области часто вынуждены соглашаться на максимально невыгодные для себя условия кредитования. «В микрофинансовых организациях очень большие проценты. Оформлять там кредит лучше на небольшой срок. При этом в случае просрочки МФО, как правило, моментально прибегают к услугам коллекторских агентств с сомнительной репутацией», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу Центробанка РФ направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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