Тюменцы перестали брать кредиты в банках

Тюменцы стали чаще брать кредиты в МФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В крупных банках Тюменской области резко упал спрос на кредиты наличными для физических лиц. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одной из крупных финансовых организаций. По его словам, вместо этого люди обращаются за деньгами в микрофинансовые организации.

«Тюменцы действительно стали значительно чаще брать кредиты в микрофинансовых организациях. Причина проста: крупные банки ужесточили требования к заемщикам. Одобрений по кредитам там стало значительно меньше. А людям деньги нужны. Поэтому они и идут за ними в МФО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в МФО жители Тюменской области часто вынуждены соглашаться на максимально невыгодные для себя условия кредитования. «В микрофинансовых организациях очень большие проценты. Оформлять там кредит лучше на небольшой срок. При этом в случае просрочки МФО, как правило, моментально прибегают к услугам коллекторских агентств с сомнительной репутацией», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу Центробанка РФ направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.