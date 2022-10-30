В ЯНАО не могут получить посылки, отправленные сервисом Сберлогистика

Клинтам приходится по несколько недель ждать посылки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на работу сервиса доставки Сберлогистика. По словам горожан, посылки в приложении не отслеживаются, а ждать их приходится по несколько недель.

«Посчастливилось» мне отправить посылку этой доставкой из города Ноябрьск в город Губкинский. Началось с того, что в нашем офисе Сбербанка сотрудники с трудом понимают, что это такое. На отправку посылки ушел час, долго ждала очередь, потому как отправления принимают только в окошках ипотечного кредитования. Далее сотрудник долго вертел в руках посылку, копался в планшете, несколько раз ходил консультироваться с коллегами. Дальше начался цирк. Из Ноябрьска в Губкинский посылка ехала 17 дней!», — написала анонимно автор в telegram-канала «NSK».

В комментариях горожане отметили, что также сталкивались с подобными проблемами. Некоторые клиенты, воспользовавшись данным сервисом, вовсе не получили свои посылки.«Товарищ так встрял, заказывая товар с AliExpress. Не посмотрел, что доставка будет осуществляется данной компанией. Посылку так и не получил», — добавил пользователь с ником «Rudines».

Агентство направило запрос в пресс-службу «Сбербанка» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО жительница Нового Уренгоя пожаловалась на сотрудников транспортной компании «КИТ». Тогда женщина сообщила, что работники этой компании вскрыли посылку и забрали часть содержимого.

