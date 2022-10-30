В Тюменской области полицейский автомобиль улетел в кювет во время погони

31 октября 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Патрульное авто оказалось в кювете в результате погони за нарушителем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобиль полиции улетел в кювет во время погони в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Водителя, за которым гнались силовики, лишили прав. «Артур Валиев на Opel Astra, двигаясь по улице Революции в Ялуторовске, не выполнил требования об остановке от сотрудников полиции на патрульной LADA Vesta. Началась погоня. При движении по дороге Ялуторовск — Ярково обвиняемый допустил резкое торможение. Преследующему его автомобилю, во избежание столкновения с „Опелем“ и встречной машиной, также пришлось тормозить. В итоге Vesta съехала в кювет и опрокинулась», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Травмы получил пассажир патрульной машины. Против Валиева возбудили административное дело. В суде мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что виноват сотрудник полиции, который во время погони не соблюдал ПДД. Сам же Валиев не стал останавливаться, так как у него не было водительского удостоверения. После ДТП он бросил машину в поле, а позднее сам пришел в полицию. ЧП произошло 11 мая 2022 года, однако приговор Валиеву вынесли только в октябре. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав, сроком на один год и 10 месяцев.

Автомобиль полиции улетел в кювет во время погони в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Водителя, за которым гнались силовики, лишили прав. «Артур Валиев на Opel Astra, двигаясь по улице Революции в Ялуторовске, не выполнил требования об остановке от сотрудников полиции на патрульной LADA Vesta. Началась погоня. При движении по дороге Ялуторовск — Ярково обвиняемый допустил резкое торможение. Преследующему его автомобилю, во избежание столкновения с „Опелем“ и встречной машиной, также пришлось тормозить. В итоге Vesta съехала в кювет и опрокинулась», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Травмы получил пассажир патрульной машины. Против Валиева возбудили административное дело. В суде мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что виноват сотрудник полиции, который во время погони не соблюдал ПДД. Сам же Валиев не стал останавливаться, так как у него не было водительского удостоверения. После ДТП он бросил машину в поле, а позднее сам пришел в полицию. ЧП произошло 11 мая 2022 года, однако приговор Валиеву вынесли только в октябре. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав, сроком на один год и 10 месяцев.