30 октября 2022
29 октября 2022

В Тюменской области полицейский автомобиль улетел в кювет во время погони

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Патрульное авто оказалось в кювете в результате погони за нарушителем Фото:

Автомобиль полиции улетел в кювет во время погони в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Водителя, за которым гнались силовики, лишили прав.

«Артур Валиев на Opel Astra, двигаясь по улице Революции в Ялуторовске, не выполнил требования об остановке от сотрудников полиции на патрульной LADA Vesta. Началась погоня. При движении по дороге Ялуторовск — Ярково обвиняемый допустил резкое торможение. Преследующему его автомобилю, во избежание столкновения с „Опелем“ и встречной машиной, также пришлось тормозить. В итоге Vesta съехала в кювет и опрокинулась», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Травмы получил пассажир патрульной машины. Против Валиева возбудили административное дело. В суде мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что виноват сотрудник полиции, который во время погони не соблюдал ПДД.

Сам же Валиев не стал останавливаться, так как у него не было водительского удостоверения. После ДТП он бросил машину в поле, а позднее сам пришел в полицию.

ЧП произошло 11 мая 2022 года, однако приговор Валиеву вынесли только в октябре. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав, сроком на один год и 10 месяцев.

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Автомобиль полиции улетел в кювет во время погони в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Водителя, за которым гнались силовики, лишили прав. «Артур Валиев на Opel Astra, двигаясь по улице Революции в Ялуторовске, не выполнил требования об остановке от сотрудников полиции на патрульной LADA Vesta. Началась погоня. При движении по дороге Ялуторовск — Ярково обвиняемый допустил резкое торможение. Преследующему его автомобилю, во избежание столкновения с „Опелем“ и встречной машиной, также пришлось тормозить. В итоге Vesta съехала в кювет и опрокинулась», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Травмы получил пассажир патрульной машины. Против Валиева возбудили административное дело. В суде мужчина не признал себя виновным. Он заявил, что виноват сотрудник полиции, который во время погони не соблюдал ПДД. Сам же Валиев не стал останавливаться, так как у него не было водительского удостоверения. После ДТП он бросил машину в поле, а позднее сам пришел в полицию. ЧП произошло 11 мая 2022 года, однако приговор Валиеву вынесли только в октябре. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения водительских прав, сроком на один год и 10 месяцев.
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