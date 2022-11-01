Курганские округа просят одобрение жителей на получение федеральной субсидии. Скрин

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Курганские округа намерены участвовать в федеральном проекте ради субсидий на благоустройство Фото:

Администрации курганских округов интересуются мнением жителей о том, стоит ли районам участвовать в федеральном проекте для получения субсидии на капремонты и строительство объектов. Соответствующая информация опубликована в группах администраций в соцсети «ВКонтакте».

«Каргапольский муниципальный округ участвует в федеральном проекте „Современный облик сельских территорий“. <…> А вы одобряете участие округа в этом проекте?» — указано в посте Каргапольской администрации. Округ планирует получить субсидию на капитальный ремонт дома культуры в с. Долговское.

В Петухово в рамках проекта хотят реконструировать водопроводную сеть поселка Курорт оз. Медвежье. «Поддерживаете ли Вы участие нашего округа в проекте?» — интересуется администрация округа.

В Куртамыше хотят провести капремонты стадиона и помещений центра ветеринарии, а в Мишкино субсидию думают направить на строительство водопроводных сетей в восточной части поселка, капремонт школы и ее филиала. «Поддерживаете ли вы целесообразность реализации проекта?» — уточняют в посте Мишкинской администрации.

До этого URA.RU писало, что в Далматово, Шадринске и Кургане появятся новые места для прогулок и отдыха. По словам губернатора Вадима Шумкова, благоустройство зон будет происходить вне утвержденных планов.

Большинство людей поддерживают участие округов в федеральном проекте
Некоторые округа планируют улучшить сразу два объекта на средства субсидии
Администрации округов интересуются, поддерживают ли жители участие районов в федеральном проекте

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Администрации курганских округов интересуются мнением жителей о том, стоит ли районам участвовать в федеральном проекте для получения субсидии на капремонты и строительство объектов. Соответствующая информация опубликована в группах администраций в соцсети «ВКонтакте». «Каргапольский муниципальный округ участвует в федеральном проекте „Современный облик сельских территорий“. <…> А вы одобряете участие округа в этом проекте?» — указано в посте Каргапольской администрации. Округ планирует получить субсидию на капитальный ремонт дома культуры в с. Долговское. В Петухово в рамках проекта хотят реконструировать водопроводную сеть поселка Курорт оз. Медвежье. «Поддерживаете ли Вы участие нашего округа в проекте?» — интересуется администрация округа. В Куртамыше хотят провести капремонты стадиона и помещений центра ветеринарии, а в Мишкино субсидию думают направить на строительство водопроводных сетей в восточной части поселка, капремонт школы и ее филиала. «Поддерживаете ли вы целесообразность реализации проекта?» — уточняют в посте Мишкинской администрации. До этого URA.RU писало, что в Далматово, Шадринске и Кургане появятся новые места для прогулок и отдыха. По словам губернатора Вадима Шумкова, благоустройство зон будет происходить вне утвержденных планов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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