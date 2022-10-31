31 октября 2022

Налоговая в Пермском крае запустила сервис для мобилизованных

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, снаряжение, экипировка, мобилизация, тактические перчатки
Мобилизованных и их близких обслуживают без очереди Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные пермяки и члены их семей без очереди смогут получить консультации во всех отделениях УФНС России по Пермскому краю. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ, по инициативе которого был запущен этот сервис.

«Во всех пермских отделениях налоговой службы работают бесплатные окна помощи мобилизованным и их близким. Там пермяки получают разъяснения и справки быстро и без очередей», — говорится в сообщении.

Это позволило мобилизованному пермяку получить свидетельство о постановке на учет за 15 минут. Супруге другого резервиста налоговики разъяснили порядок уплаты налогов, а жене еще одного военнослужащего помогли с разблокировкой счета.

Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ в Пермском крае смог вернуть домой ошибочно мобилизованного отца-одиночку. Также активисты обеспечили всем необходимым раненого пермяка в госпитале в Севастополе. Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об ее окончании. Из Пермского края отправлено несколько эшелонов. Сейчас резервисты проходят боевое слаживание в учебных центрах.

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Мобилизованные пермяки и члены их семей без очереди смогут получить консультации во всех отделениях УФНС России по Пермскому краю. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ, по инициативе которого был запущен этот сервис. «Во всех пермских отделениях налоговой службы работают бесплатные окна помощи мобилизованным и их близким. Там пермяки получают разъяснения и справки быстро и без очередей», — говорится в сообщении. Это позволило мобилизованному пермяку получить свидетельство о постановке на учет за 15 минут. Супруге другого резервиста налоговики разъяснили порядок уплаты налогов, а жене еще одного военнослужащего помогли с разблокировкой счета. Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ в Пермском крае смог вернуть домой ошибочно мобилизованного отца-одиночку. Также активисты обеспечили всем необходимым раненого пермяка в госпитале в Севастополе. Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об ее окончании. Из Пермского края отправлено несколько эшелонов. Сейчас резервисты проходят боевое слаживание в учебных центрах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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