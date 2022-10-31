Налоговая в Пермском крае запустила сервис для мобилизованных

Мобилизованных и их близких обслуживают без очереди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные пермяки и члены их семей без очереди смогут получить консультации во всех отделениях УФНС России по Пермскому краю. Об этом сообщается в telegram-канале регионального отделения ОНФ, по инициативе которого был запущен этот сервис.

«Во всех пермских отделениях налоговой службы работают бесплатные окна помощи мобилизованным и их близким. Там пермяки получают разъяснения и справки быстро и без очередей», — говорится в сообщении.

Это позволило мобилизованному пермяку получить свидетельство о постановке на учет за 15 минут. Супруге другого резервиста налоговики разъяснили порядок уплаты налогов, а жене еще одного военнослужащего помогли с разблокировкой счета.

Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ в Пермском крае смог вернуть домой ошибочно мобилизованного отца-одиночку. Также активисты обеспечили всем необходимым раненого пермяка в госпитале в Севастополе. Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об ее окончании. Из Пермского края отправлено несколько эшелонов. Сейчас резервисты проходят боевое слаживание в учебных центрах.