Тяжелораненого в спецоперации пермяка обеспечили вещами в госпитале

Активисты ОНФ помогли обеспечить вещами пермяка, получившего ранение в спецоперации
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Пермяка, пострадавшего в ходе боевых действий, обеспечили всем необходимым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активисты движения Общероссийский народный фронт помогли пермяку, получившему ранение в ходе спецоперации и проходящему лечение в госпитале Севастополя. Его обеспечили всеми вещами, которые он потерял во время боевых действий.

«Семья бойца обратилась к пермским общественникам и рассказала, что мужчина был сильно обожжен при взрыве, потерял все вещи. Активисты связались с коллегами в Севастополе, и те собрали одежду, средства гигиены — нашли даже наушники и газировку — и доставили их в госпиталь», — сообщили в пресс-службе пермского отделения ОНФ.

В реготделении также добавили, что в Прикамье центр содействия ошибочно мобилизованным пермякам, организованный на площадке регионального ОНФ, оказал помощь 34 гражданам и их семьям. За время работы центра было принято около 1,5 тысяч обращений, проведено более 1,2 тысяч консультаций.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Активисты движения Общероссийский народный фронт помогли пермяку, получившему ранение в ходе спецоперации и проходящему лечение в госпитале Севастополя. Его обеспечили всеми вещами, которые он потерял во время боевых действий. «Семья бойца обратилась к пермским общественникам и рассказала, что мужчина был сильно обожжен при взрыве, потерял все вещи. Активисты связались с коллегами в Севастополе, и те собрали одежду, средства гигиены — нашли даже наушники и газировку — и доставили их в госпиталь», — сообщили в пресс-службе пермского отделения ОНФ. В реготделении также добавили, что в Прикамье центр содействия ошибочно мобилизованным пермякам, организованный на площадке регионального ОНФ, оказал помощь 34 гражданам и их семьям. За время работы центра было принято около 1,5 тысяч обращений, проведено более 1,2 тысяч консультаций. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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