Капитан из Перми рассказал, как готовят штурмовиков и снайперов

Интервью офицера, прошедшего войну в Чечне

25 октября 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

По словам офицера из Перми, обучение мобилизованных организовано на высшем уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России В учебных центрах Елани и Тюмени продолжается подготовка к отправке на фронт мобилизованных из Пермского края. URA.RU подробно рассказывает о том, как проходит боевое слаживание резервистов, однако многое скрыто от глаз обывателя. Капитан вооруженных сил РФ Михаил Жихарев оказался в числе тех, кто призван для участия в спецоперации и сейчас находится Тюмени. URA.RU пообщался с офицером, прошедшим чеченскую войну, и узнал, как организован быт мобилизованных. — Михаил, с чего начинается ваш день? Чему обучают тех, кто находится в высшем военно-инженерном командном училище имени Прошлякова в Тюмени вместе с вами? Мобилизованные, разделенные на группы, проходят обучение по своим направлениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Начну вот с чего: здесь к нам [мобилизованным] относятся с большим уважением. Преподаватели — самые лучшие. Занятия проходят каждый день с раннего утра до вечера. Нас разделяют по взводам, ротам и т. д. Учат разминированию, окапыванию, возведению блиндажей, многому другому. На занятиях по стрельбе тоже — не экономят. Боеприпасов в достатке. С разведчиками и штурмовыми группами занимаются специалисты, которые даже маски не снимают в целях секретности. Все организовано на высшем уровне. И я вижу: ребята чуть ли не с открытыми ртами стоят, впитывают информацию. Причем, насколько я знаю, помимо преподавателей из Тюменского училища к обучению мобилизованных привлечены преподаватели из Калининграда, ниже звания «подполковник» инструкторов нет. То есть, это бывалые старшие офицеры, у которых знаний — целая библиотека. — Вы тоже опытный боец, поскольку принимали участие в чеченской кампании. Сейчас ваши знания, как никогда, нужны сослуживцам. Передаете ли вы их своим товарищам? — Конечно, я со своим личным составом тоже занимаюсь — передаю им свой боевой опыт. Объясняю, как правильно вступать в бой, выносить раненых, работать с кошками по разминированию, отходить от огня и так далее. — А что вас лично впечатлило больше всего? — Меня больше всего впечатлило, что здесь находятся люди, которые принимают участие в боевых действиях. Ввиду секретности я не могу сказать, кто они и откуда. Скажу только, что это суперпрофессионалы, которые ведут обучение с использованием боевого оружия и используя боевые патроны. Например, со снайперами занимаются отдельно. Инструкторы передают свои знания снайперам Фото: Денис Моргунов © URA.RU — В первые дни мобилизации в Сети стали появляться различные видеоролики, которые записывали прибывшие в учебные центры пермяки. Недовольство они высказывали в том числе и по организации питания. Как сейчас обстоят дела с питанием, обеспечением мобилизованных? — Питанием мы обеспечены на высшем уровне — спасибо губернатору Тюменской области [Александру Моору]. Кормят три раза в день, все очень вкусно, без преувеличения — как в ресторане. К примеру, если у человека гастрит, то он не воспалится, потому что пища не жирная, сбалансированная — повара все рассчитали. Мой батальон укомплектован полностью, начиная от наколенников, заканчивая тепловизорами и многим другим дорогостоящим оборудованием. Есть шанцевый инструмент, поэтому я точно знаю: если мои ребята будут жить зиму в блиндажах (к примеру), то они ни в чем нуждаться не будут. — На свое странице в соцсети «ВКонтакте» вы подробно рассказываете о буднях мобилизованных. Почему вдруг возникла такая идея? Видео я записываю для того, чтобы поднять боевой дух мобилизованных, в том числе, тех, кто уже находится в зоне СВО. Ребята должны видеть, что к ним едут люди, которые что-то знают и умеют. Это еще и для того, чтобы показать семьям тех, чьи мужья призваны на фронт, что их мужчины не в безнадежном состоянии, а что ими занимаются, что мы здесь трудимся, работаем над собой и что у нас все хорошо. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. В руководстве Минобороны заявили, что призыву подлежат около 300 тысяч резервистов. Из Пермского края в учебные центры Елани и Тюмени отправились несколько эшелонов с мобилизованными.

В учебных центрах Елани и Тюмени продолжается подготовка к отправке на фронт мобилизованных из Пермского края. URA.RU подробно рассказывает о том, как проходит боевое слаживание резервистов, однако многое скрыто от глаз обывателя. Капитан вооруженных сил РФ Михаил Жихарев оказался в числе тех, кто призван для участия в спецоперации и сейчас находится Тюмени. URA.RU пообщался с офицером, прошедшим чеченскую войну, и узнал, как организован быт мобилизованных. — Михаил, с чего начинается ваш день? Чему обучают тех, кто находится в высшем военно-инженерном командном училище имени Прошлякова в Тюмени вместе с вами? — Начну вот с чего: здесь к нам [мобилизованным] относятся с большим уважением. Преподаватели — самые лучшие. Занятия проходят каждый день с раннего утра до вечера. Нас разделяют по взводам, ротам и т. д. Учат разминированию, окапыванию, возведению блиндажей, многому другому. На занятиях по стрельбе тоже — не экономят. Боеприпасов в достатке. С разведчиками и штурмовыми группами занимаются специалисты, которые даже маски не снимают в целях секретности. Все организовано на высшем уровне. И я вижу: ребята чуть ли не с открытыми ртами стоят, впитывают информацию. Причем, насколько я знаю, помимо преподавателей из Тюменского училища к обучению мобилизованных привлечены преподаватели из Калининграда, ниже звания «подполковник» инструкторов нет. То есть, это бывалые старшие офицеры, у которых знаний — целая библиотека. — Вы тоже опытный боец, поскольку принимали участие в чеченской кампании. Сейчас ваши знания, как никогда, нужны сослуживцам. Передаете ли вы их своим товарищам? — Конечно, я со своим личным составом тоже занимаюсь — передаю им свой боевой опыт. Объясняю, как правильно вступать в бой, выносить раненых, работать с кошками по разминированию, отходить от огня и так далее. — А что вас лично впечатлило больше всего? — Меня больше всего впечатлило, что здесь находятся люди, которые принимают участие в боевых действиях. Ввиду секретности я не могу сказать, кто они и откуда. Скажу только, что это суперпрофессионалы, которые ведут обучение с использованием боевого оружия и используя боевые патроны. Например, со снайперами занимаются отдельно. — В первые дни мобилизации в Сети стали появляться различные видеоролики, которые записывали прибывшие в учебные центры пермяки. Недовольство они высказывали в том числе и по организации питания. Как сейчас обстоят дела с питанием, обеспечением мобилизованных? — Питанием мы обеспечены на высшем уровне — спасибо губернатору Тюменской области [Александру Моору]. Кормят три раза в день, все очень вкусно, без преувеличения — как в ресторане. К примеру, если у человека гастрит, то он не воспалится, потому что пища не жирная, сбалансированная — повара все рассчитали. Мой батальон укомплектован полностью, начиная от наколенников, заканчивая тепловизорами и многим другим дорогостоящим оборудованием. Есть шанцевый инструмент, поэтому я точно знаю: если мои ребята будут жить зиму в блиндажах (к примеру), то они ни в чем нуждаться не будут. — На свое странице в соцсети «ВКонтакте» вы подробно рассказываете о буднях мобилизованных. Почему вдруг возникла такая идея? Видео я записываю для того, чтобы поднять боевой дух мобилизованных, в том числе, тех, кто уже находится в зоне СВО. Ребята должны видеть, что к ним едут люди, которые что-то знают и умеют. Это еще и для того, чтобы показать семьям тех, чьи мужья призваны на фронт, что их мужчины не в безнадежном состоянии, а что ими занимаются, что мы здесь трудимся, работаем над собой и что у нас все хорошо. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. В руководстве Минобороны заявили, что призыву подлежат около 300 тысяч резервистов. Из Пермского края в учебные центры Елани и Тюмени отправились несколько эшелонов с мобилизованными.