Тюменке светит тюрьма за секс с подростком

Нетрезвая жительница Тюмени вступила в половую связь с несовершеннолетним, находясь в гостях у своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В ходе предварительного следствия тюменка сообщила, что сама подошла к потерпевшему и молча своим видом и действиями стала подавать, что желает вступить с ним в половой акт. Никакого насилия в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — сообщают в ведомстве.
Потерпевший также дополнил, что вступил в половую связь с осужденной добровольно. Суд назначил тюменке наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор был обжалован осужденной.
Ранее агентство рассказывало о том, что тюменец приставал к несовершеннолетней девочке в поезде. 30-летний мужчина показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней.
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