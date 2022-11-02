Тюменке светит тюрьма за секс с подростком

Потерпевший уверял, что все произошло по обоюдному согласию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нетрезвая жительница Тюмени вступила в половую связь с несовершеннолетним, находясь в гостях у своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В ходе предварительного следствия тюменка сообщила, что сама подошла к потерпевшему и молча своим видом и действиями стала подавать, что желает вступить с ним в половой акт. Никакого насилия в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — сообщают в ведомстве.

Потерпевший также дополнил, что вступил в половую связь с осужденной добровольно. Суд назначил тюменке наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор был обжалован осужденной.

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменец приставал к несовершеннолетней девочке в поезде. 30-летний мужчина показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней.