02 ноября 2022

Тюменке светит тюрьма за секс с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Потерпевший уверял, что все произошло по обоюдному согласию Фото:

Нетрезвая жительница Тюмени вступила в половую связь с несовершеннолетним, находясь в гостях у своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В ходе предварительного следствия тюменка сообщила, что сама подошла к потерпевшему и молча своим видом и действиями стала подавать, что желает вступить с ним в половой акт. Никакого насилия в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — сообщают в ведомстве.

Потерпевший также дополнил, что вступил в половую связь с осужденной добровольно. Суд назначил тюменке наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор был обжалован осужденной.

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменец приставал к несовершеннолетней девочке в поезде. 30-летний мужчина показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней.

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Нетрезвая жительница Тюмени вступила в половую связь с несовершеннолетним, находясь в гостях у своих знакомых. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В ходе предварительного следствия тюменка сообщила, что сама подошла к потерпевшему и молча своим видом и действиями стала подавать, что желает вступить с ним в половой акт. Никакого насилия в отношении несовершеннолетнего не совершалось», — сообщают в ведомстве. Потерпевший также дополнил, что вступил в половую связь с осужденной добровольно. Суд назначил тюменке наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор был обжалован осужденной. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменец приставал к несовершеннолетней девочке в поезде. 30-летний мужчина показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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