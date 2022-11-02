Тюменец приставал к несовершеннолетней девочке в поезде

02 ноября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Подозреваемый тюменец работает в Сургуте монтажником Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в следственном комитете России на транспорте. Тюменец работает в Сургуте монтажником. «По данным следствия, ночью 1 ноября текущего года, в пути следования пассажирского поезда под номером 126 сообщением „Новый Уренгой — Новосибирск“ по территории Тюменской области подозреваемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия. В совершении вышеуказанного преступления подозревается 30 — летний житель области», — сообщили в ведомстве. Как стало известно журналистам «РЕН-ТВ», мужчина в поезде показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, согласно ч.2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан и решается вопрос о его заключении под стражу. Также стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.

В Тюменской области задержан мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в следственном комитете России на транспорте. Тюменец работает в Сургуте монтажником. «По данным следствия, ночью 1 ноября текущего года, в пути следования пассажирского поезда под номером 126 сообщением „Новый Уренгой — Новосибирск“ по территории Тюменской области подозреваемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия. В совершении вышеуказанного преступления подозревается 30 — летний житель области», — сообщили в ведомстве. Как стало известно журналистам «РЕН-ТВ», мужчина в поезде показывал ребенку непристойные видео, а также прикасался к ней. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело, согласно ч.2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия. Подозреваемый задержан и решается вопрос о его заключении под стражу. Также стало известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.