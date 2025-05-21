Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) объяснил, почему не смог продать все билеты на свой концерт в Екатеринбурге. Мнением об уральской аудитории артист поделился в шоу «Вопрос ребром» с Бастой.
«Я понимаю, что им поближе будет АК-47 и Восточный округ, но по-моему я вообще здоровую площадку собрал. Я не из тех артистов, кто везде соберет sold out, потому что специфическая музыка. Отношусь к тем артистам, кто чуть не для всех», — ответил рэпер на вопрос о тысячах нераспроданных билетов.
При этом музыкант отметил особенность екатеринбургской публики. «Екатеринбург — один из самых мощных, вайбовых. Я там выступал раз 10-11 и каждый раз, как в первый», — признался артист.
Выступление тюменского рэпера состоялось в уральской столице 12 апреля. OG Buda собрал своих фанатов в «МТС Live Холл».
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