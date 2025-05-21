«Им поближе АК-47»: OG Buda объяснил провал на своем концерте в Екатеринбурге. Видео

Рэпер OG Buda не смог собрать полный зал на концерте в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рэпер признал, что его музыка «не для всех»
Рэпер признал, что его музыка «не для всех» Фото:

Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) объяснил, почему не смог продать все билеты на свой концерт в Екатеринбурге. Мнением об уральской аудитории артист поделился в шоу «Вопрос ребром» с Бастой.

«Я понимаю, что им поближе будет АК-47 и Восточный округ, но по-моему я вообще здоровую площадку собрал. Я не из тех артистов, кто везде соберет sold out, потому что специфическая музыка. Отношусь к тем артистам, кто чуть не для всех», — ответил рэпер на вопрос о тысячах нераспроданных билетов.

При этом музыкант отметил особенность екатеринбургской публики. «Екатеринбург — один из самых мощных, вайбовых. Я там выступал раз 10-11 и каждый раз, как в первый», — признался артист.

Выступление тюменского рэпера состоялось в уральской столице 12 апреля. OG Buda собрал своих фанатов в «МТС Live Холл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский рэпер OG Buda (Григорий Ляхов) объяснил, почему не смог продать все билеты на свой концерт в Екатеринбурге. Мнением об уральской аудитории артист поделился в шоу «Вопрос ребром» с Бастой. «Я понимаю, что им поближе будет АК-47 и Восточный округ, но по-моему я вообще здоровую площадку собрал. Я не из тех артистов, кто везде соберет sold out, потому что специфическая музыка. Отношусь к тем артистам, кто чуть не для всех», — ответил рэпер на вопрос о тысячах нераспроданных билетов. При этом музыкант отметил особенность екатеринбургской публики. «Екатеринбург — один из самых мощных, вайбовых. Я там выступал раз 10-11 и каждый раз, как в первый», — признался артист. Выступление тюменского рэпера состоялось в уральской столице 12 апреля. OG Buda собрал своих фанатов в «МТС Live Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...