По словам Алексея Орлова, скоро власти выпустят новую схему размещения киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отказывая владельцам киосков в долгосрочных договорах на аренду участков, мэрия действует в соответствии с федеральным законодательством, заявил URA.RU глава города Алексей Орлов, реагируя на протест предпринимателей. Из его слов можно сделать вывод, что грядет большой передел всего рынка, значительную часть которого контролируют полукриминальные группы.

Как писало URA.RU, 26 октября бизнесмены, представляющиеся «Ассоциацией нестационарных торговых объектов», подали в министерство общественной безопасности региона заявку на проведение митинга 11 ноября. А 2 ноября якобы направили письмо на имя президента РФ и руководителей силовых структур, в котором пожаловались на произвол местных властей (включая Орлова и губернатора Евгения Куйвашева).

Коммерсантов возмутило готовящееся постановление областного кабмина «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговой деятельности в 2022 и 2023 годах». В документе предлагается продлить договоры аренды с хозяевами киосков, истекающими в ближайшее время, на год, а не на семь лет, как сказано в постановлении федерального правительства.

Как объяснил Орлов, это связано с тем, что чиновники сейчас готовят новую схему размещения киосков. Количество мест, где можно их ставить, сократится.

«Права предпринимателей мы ни в коем случае не нарушаем. Я говорю про предпринимателей, а не тех, кто самовольно поставил [свои киоски] непонятно где… Вы мою позицию прекрасно знаете про нестационарные объекты, которые стоят незаконно, где не соблюдаются санитарные нормы и правила и где производится реализация продукции, которая не соответствует никаким нормативам. С этим мы будем бороться. Предпринимательская деятельность должна быть цивилизованной, в рамках закона, не влиять отрицательно на внешний облик города», — сказал мэр.

«У нас, к сожалению, очень много нареканий от горожан, что и антисанитария [от киосков], и непонятный внешний вид… И самое главное, что эти объекты стоят совершенно незаконно, и налоги с них в бюджет не поступают», — добавил Орлов.

Конфликт между хозяевами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков.