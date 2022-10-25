Екатеринбургские бизнесмены собирают протест в центре города. Фото

26 октября 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Хозяева киосков считают, что свердловское правительство нарушает их права Фото: Марина Молдавская © URA.RU Владельцы киосков пытаются согласовать митинг на 100 человек в центре Екатеринбурга, на площади Труда. Об этом URA.RU рассказал Денис Рудаков — глава Ассоциации нестационарных торговых объектов. «Уведомляем вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Дата проведения митинга: 11 ноября 2022 года. <…> Цель — за сохранение и развитие в Свердловской области, за обеспечение продовольственной безопасности, защита прав предпринимателей», — говорится в заявке, отправленной Рудаковым в министерство общественной безопасности (МОБ). Новость по теме Власти Екатеринбурга запустили передел рынка, подконтрольного авторитетному бизнесу Четвертая цель митинга — «добросовестное выполнение [городскими и областными властями] постановления правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года». Рудакова и его друзей возмутило готовящееся постановление регионального кабмина «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговой деятельности в 2022 и 2023 годах». В документе предлагается продлить договоры аренды с хозяевами киосков, истекающие до конца 2026 года, на год, а не на семь лет, как сказано в постановлении федерального правительства. Рудаков считает это атакой на малый бизнес. Конфликт между хозяевами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков. МОБ пришлет свой ответ в течение трех дней Фото: читатель URA.RU

Владельцы киосков пытаются согласовать митинг на 100 человек в центре Екатеринбурга, на площади Труда. Об этом URA.RU рассказал Денис Рудаков — глава Ассоциации нестационарных торговых объектов. «Уведомляем вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Дата проведения митинга: 11 ноября 2022 года. <…> Цель — за сохранение и развитие в Свердловской области, за обеспечение продовольственной безопасности, защита прав предпринимателей», — говорится в заявке, отправленной Рудаковым в министерство общественной безопасности (МОБ). Четвертая цель митинга — «добросовестное выполнение [городскими и областными властями] постановления правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года». Рудакова и его друзей возмутило готовящееся постановление регионального кабмина «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговой деятельности в 2022 и 2023 годах». В документе предлагается продлить договоры аренды с хозяевами киосков, истекающие до конца 2026 года, на год, а не на семь лет, как сказано в постановлении федерального правительства. Рудаков считает это атакой на малый бизнес. Конфликт между хозяевами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков.