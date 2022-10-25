Владельцы киосков пытаются согласовать митинг на 100 человек в центре Екатеринбурга, на площади Труда. Об этом URA.RU рассказал Денис Рудаков — глава Ассоциации нестационарных торговых объектов.
«Уведомляем вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Дата проведения митинга: 11 ноября 2022 года. <…> Цель — за сохранение и развитие в Свердловской области, за обеспечение продовольственной безопасности, защита прав предпринимателей», — говорится в заявке, отправленной Рудаковым в министерство общественной безопасности (МОБ).
Четвертая цель митинга — «добросовестное выполнение [городскими и областными властями] постановления правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года». Рудакова и его друзей возмутило готовящееся постановление регионального кабмина «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговой деятельности в 2022 и 2023 годах». В документе предлагается продлить договоры аренды с хозяевами киосков, истекающие до конца 2026 года, на год, а не на семь лет, как сказано в постановлении федерального правительства. Рудаков считает это атакой на малый бизнес.
Конфликт между хозяевами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков.
МОБ пришлет свой ответ в течение трех дней
Фото: читатель URA.RU
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Владельцы киосков пытаются согласовать митинг на 100 человек в центре Екатеринбурга, на площади Труда. Об этом URA.RU рассказал Денис Рудаков — глава Ассоциации нестационарных торговых объектов. «Уведомляем вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Дата проведения митинга: 11 ноября 2022 года. <…> Цель — за сохранение и развитие в Свердловской области, за обеспечение продовольственной безопасности, защита прав предпринимателей», — говорится в заявке, отправленной Рудаковым в министерство общественной безопасности (МОБ). Четвертая цель митинга — «добросовестное выполнение [городскими и областными властями] постановления правительства РФ №353 от 12 марта 2022 года». Рудакова и его друзей возмутило готовящееся постановление регионального кабмина «Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговой деятельности в 2022 и 2023 годах». В документе предлагается продлить договоры аренды с хозяевами киосков, истекающие до конца 2026 года, на год, а не на семь лет, как сказано в постановлении федерального правительства. Рудаков считает это атакой на малый бизнес. Конфликт между хозяевами киосков и горадминистрацией длится уже несколько лет. Мэрия регулярно говорит о необходимости навести порядок в сфере объектов нестационарной торговли (НТО), а недавно упростила вынос нелегальных киосков.