Власти пермского города напомнили жителям о грехе абортов

07 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Аборты являются одной из причин снижения рождаемости в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Оханского округа в Пермском крае на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» разместила пост о вреде абортов. Эта процедура является страшным грехом, провоцирует развитие рака и приводит к разводам, утверждают авторы. «Безусловно, аборт — это страшный грех. Но кроме того они наносят невосполнимый ущерб репродуктивному здоровью населения, ведут к росту бесплодия, онкологическим заболеваниям у женщин и другим болезням. Выступают факторами, провоцирующими разводы, обесценивают человеческую жизнь, в том числе и нерожденного ребенка, наносят ущерб психике женщины», — говорится в сообщении. Аборты, говорит администрация Оханска, одна из причин снижения рождаемости в России. А с 2018 года этот показатель и так показывает «рекордное падение». Естественная убыль населения «ставит под угрозу сам факт существования нашего государства». И само слово «аборт» вызывает «цепенящий ужас у молодых девушек и крайне неприятные воспоминания у женщин».

Администрация Оханского округа в Пермском крае на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» разместила пост о вреде абортов. Эта процедура является страшным грехом, провоцирует развитие рака и приводит к разводам, утверждают авторы. «Безусловно, аборт — это страшный грех. Но кроме того они наносят невосполнимый ущерб репродуктивному здоровью населения, ведут к росту бесплодия, онкологическим заболеваниям у женщин и другим болезням. Выступают факторами, провоцирующими разводы, обесценивают человеческую жизнь, в том числе и нерожденного ребенка, наносят ущерб психике женщины», — говорится в сообщении. Аборты, говорит администрация Оханска, одна из причин снижения рождаемости в России. А с 2018 года этот показатель и так показывает «рекордное падение». Естественная убыль населения «ставит под угрозу сам факт существования нашего государства». И само слово «аборт» вызывает «цепенящий ужас у молодых девушек и крайне неприятные воспоминания у женщин».