06 ноября 2022
05 ноября 2022

Власти пермского города напомнили жителям о грехе абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аборты являются одной из причин снижения рождаемости в РФ Фото:

Администрация Оханского округа в Пермском крае на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» разместила пост о вреде абортов. Эта процедура является страшным грехом, провоцирует развитие рака и приводит к разводам, утверждают авторы.

«Безусловно, аборт — это страшный грех. Но кроме того они наносят невосполнимый ущерб репродуктивному здоровью населения, ведут к росту бесплодия, онкологическим заболеваниям у женщин и другим болезням. Выступают факторами, провоцирующими разводы, обесценивают человеческую жизнь, в том числе и нерожденного ребенка, наносят ущерб психике женщины», — говорится в сообщении.

Аборты, говорит администрация Оханска, одна из причин снижения рождаемости в России. А с 2018 года этот показатель и так показывает «рекордное падение». Естественная убыль населения «ставит под угрозу сам факт существования нашего государства». И само слово «аборт» вызывает «цепенящий ужас у молодых девушек и крайне неприятные воспоминания у женщин».

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Администрация Оханского округа в Пермском крае на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» разместила пост о вреде абортов. Эта процедура является страшным грехом, провоцирует развитие рака и приводит к разводам, утверждают авторы. «Безусловно, аборт — это страшный грех. Но кроме того они наносят невосполнимый ущерб репродуктивному здоровью населения, ведут к росту бесплодия, онкологическим заболеваниям у женщин и другим болезням. Выступают факторами, провоцирующими разводы, обесценивают человеческую жизнь, в том числе и нерожденного ребенка, наносят ущерб психике женщины», — говорится в сообщении. Аборты, говорит администрация Оханска, одна из причин снижения рождаемости в России. А с 2018 года этот показатель и так показывает «рекордное падение». Естественная убыль населения «ставит под угрозу сам факт существования нашего государства». И само слово «аборт» вызывает «цепенящий ужас у молодых девушек и крайне неприятные воспоминания у женщин».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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