Студенты УрФУ получили 11 миллионов на развитие стартапов

06 июля 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Студентам УрФУ выделили 11 миллионов рублей на финансирование проектов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Проекты 11-ти студентов Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина получили один миллион рублей на финансирование разработок. Об этом стало известно из результатов конкурса «Студенческий стартап» опубликованных на сайте фонда содействия инновациям. «Пятого июля протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям был утвержден список проектов, представленных для финансирования по программе „Студенческий стартап“. 11 проектов от студентов УрФУ победило в первом этапе конкурса», — следует из документа опубликованном на сайте фонда. Конкурс проводится совместно с Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил: «На первый этап конкурса поступило 2,3 тысячи заявок. Из них экспертное жюри отобрало 650 победителей. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности». Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, по которому студенты смогут пройти стажировку подразделениях банка. Также агентство рассказывало, что Уральский федеральный университет планирует развивать киберспорт после победы своих студентов в шестом сезоне всероссийской киберспортивной студенческой лиге. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Проекты 11-ти студентов Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина получили один миллион рублей на финансирование разработок. Об этом стало известно из результатов конкурса «Студенческий стартап» опубликованных на сайте фонда содействия инновациям. «Пятого июля протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям был утвержден список проектов, представленных для финансирования по программе „Студенческий стартап“. 11 проектов от студентов УрФУ победило в первом этапе конкурса», — следует из документа опубликованном на сайте фонда. Конкурс проводится совместно с Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко отметил: «На первый этап конкурса поступило 2,3 тысячи заявок. Из них экспертное жюри отобрало 650 победителей. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности». Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве, по которому студенты смогут пройти стажировку подразделениях банка. Также агентство рассказывало, что Уральский федеральный университет планирует развивать киберспорт после победы своих студентов в шестом сезоне всероссийской киберспортивной студенческой лиге.