У пермского министра образования появился новый заместитель

08 ноября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

У Раисы Кассиной — новый зам Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В структуре министерства образования Пермского края в качестве и. о. заместителя главы ведомства начала работать Светлана Деменева. Информация об этом указана на сайте минобра. «Деменева Светлана Ивановна — и. о. заместителя министра», — указано в списке руководителей ведомства на сайте министерства. Ранее Деменева возглавляла управление экономики образования министерства. «Коммерсант в Перми» пишет, что Деменева будет отвечать за тему экономики и финансов, а также организацию и планирование госзакупок. Она заняла кресло Ольги Шабуровой, которая еще в 2021 году перешла на работу в департамент образования Москвы.

В структуре министерства образования Пермского края в качестве и. о. заместителя главы ведомства начала работать Светлана Деменева. Информация об этом указана на сайте минобра. «Деменева Светлана Ивановна — и. о. заместителя министра», — указано в списке руководителей ведомства на сайте министерства. Ранее Деменева возглавляла управление экономики образования министерства. «Коммерсант в Перми» пишет, что Деменева будет отвечать за тему экономики и финансов, а также организацию и планирование госзакупок. Она заняла кресло Ольги Шабуровой, которая еще в 2021 году перешла на работу в департамент образования Москвы.