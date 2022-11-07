07 ноября 2022

У пермского министра образования появился новый заместитель

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Круглый стол на тему образования. Пермь, кассина раиса
У Раисы Кассиной — новый зам Фото:

В структуре министерства образования Пермского края в качестве и. о. заместителя главы ведомства начала работать Светлана Деменева. Информация об этом указана на сайте минобра.

«Деменева Светлана Ивановна — и. о. заместителя министра», — указано в списке руководителей ведомства на сайте министерства. Ранее Деменева возглавляла управление экономики образования министерства.

«Коммерсант в Перми» пишет, что Деменева будет отвечать за тему экономики и финансов, а также организацию и планирование госзакупок. Она заняла кресло Ольги Шабуровой, которая еще в 2021 году перешла на работу в департамент образования Москвы.

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В структуре министерства образования Пермского края в качестве и. о. заместителя главы ведомства начала работать Светлана Деменева. Информация об этом указана на сайте минобра. «Деменева Светлана Ивановна — и. о. заместителя министра», — указано в списке руководителей ведомства на сайте министерства. Ранее Деменева возглавляла управление экономики образования министерства. «Коммерсант в Перми» пишет, что Деменева будет отвечать за тему экономики и финансов, а также организацию и планирование госзакупок. Она заняла кресло Ольги Шабуровой, которая еще в 2021 году перешла на работу в департамент образования Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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