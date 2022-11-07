У пермского министра образования появился новый заместитель

У Раисы Кассиной — новый зам
В структуре министерства образования Пермского края в качестве и. о. заместителя главы ведомства начала работать Светлана Деменева. Информация об этом указана на сайте минобра.
«Деменева Светлана Ивановна — и. о. заместителя министра», — указано в списке руководителей ведомства на сайте министерства. Ранее Деменева возглавляла управление экономики образования министерства.
«Коммерсант в Перми» пишет, что Деменева будет отвечать за тему экономики и финансов, а также организацию и планирование госзакупок. Она заняла кресло Ольги Шабуровой, которая еще в 2021 году перешла на работу в департамент образования Москвы.
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