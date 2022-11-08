08 ноября 2022

The New York Post: Байден признался, что чувствует себя на 50 лет

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, байден джо, шольц олаф
Байден отметил, что они нисколько не шутит Фото:

Президент США Джо Байден признался, что чувствует себя на 50 лет. Об этом он заявил в радиоинтервью перед промежуточными выборами в Конгресс США.

На вопрос журналиста The New York Post о том, что бы Джо Байден сказал 50-летнему Джо, лидер США ответил: «Что мне все еще 50 — это первое, что я ему скажу». «Ты думаешь, я шучу. Я не шучу. Это во-первых. Во-вторых, я даже не могу назвать это число, 80, понимаете? Я серьезно», — сказал он.

Ранее автор The Hill писал о том, что сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Они отмечают, что «это не идеологическое или личное — это возраст».

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Президент США Джо Байден признался, что чувствует себя на 50 лет. Об этом он заявил в радиоинтервью перед промежуточными выборами в Конгресс США. На вопрос журналиста The New York Post о том, что бы Джо Байден сказал 50-летнему Джо, лидер США ответил: «Что мне все еще 50 — это первое, что я ему скажу». «Ты думаешь, я шучу. Я не шучу. Это во-первых. Во-вторых, я даже не могу назвать это число, 80, понимаете? Я серьезно», — сказал он. Ранее автор The Hill писал о том, что сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Они отмечают, что «это не идеологическое или личное — это возраст».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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