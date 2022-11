The New York Post: Байден признался, что чувствует себя на 50 лет

Байден отметил, что они нисколько не шутит Фото: Bundesregierung\Kugler Президент США Джо Байден признался, что чувствует себя на 50 лет. Об этом он заявил в радиоинтервью перед промежуточными выборами в Конгресс США. На вопрос журналиста The New York Post о том, что бы Джо Байден сказал 50-летнему Джо, лидер США ответил: «Что мне все еще 50 — это первое, что я ему скажу». «Ты думаешь, я шучу. Я не шучу. Это во-первых. Во-вторых, я даже не могу назвать это число, 80, понимаете? Я серьезно», — сказал он. Ранее автор The Hill писал о том, что сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Они отмечают, что «это не идеологическое или личное — это возраст».

