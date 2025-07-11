Путин отвел подозрения в коррупции от еще одного губернатора

Встречей с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым президент Владимир Путин отвел от него возможные подозрения в коррупции. После истории с растратой средств, выделенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области и отставки губернатора Алексея Смирнова, выявленные подобные нарушения на Белгородчине могли бросить тень и на Гладкова. Однако, говорят эксперты, Путин показал, что по-прежнему доверяет ему.
Путин принимал Гладкова в своем кремлевском кабинете. Губернатор пришел с большим красочным альбомом с отчетными фотографиями о развитии Белгородской области. Жизнь продолжается, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ и попытки диверсионных групп проникнуть в регион. Только из федерального центра Белгородчина получила 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса. Плюс четыре миллиарда — из областного бюджета.
На сельское хозяйство — и того больше: 16 млрд рублей. «В целом хорошие показатели. Но производство сельхозпродукции все-таки немножко сократилось», — заметил Путин.
Гладков объяснил это «оперативной обстановкой»: 160 тысяч гектаров пашни не используются, так как сельхозработы там пока опасны. «Несмотря на это, в 2024 году — абсолютно [благодаря ] героическим усилиям наших аграриев — мы впервые в истории Белгородской области произвели мяса свинины более одного миллиона тонн в живом весе», — сообщил Гладков.
Далее Путин в основном слушал губернатора одного из прифронтовых регионов, который постоянно подвергается атакам со стороны ВСУ. Напомним, что и сам Гладков с риском для жизни постоянно ездит в пострадавшие районы, общается с жителями. В мае 2024 года Путин удостоил его Ордена Мужества.
Главной проблемой для развития региона Гладков назвал низкую рождаемость. Поэтому приоритетными для властей региона остаются вопросы здравоохранения и образования. «Насколько я вижу по документам, все-таки количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей», — обратил внимание президент.
С 2022 года многие врачи уехали, но позитивным моментом Гладков считает то, что около 80% выпускников медицинских классов поступают в медвузы и медучилища. «Это, в принципе, абсолютно правильное направление», — одобрил Путин.
Гордостью губернатора стал санаторий «Бригантина» в Крыму, который правительство области построило для белгородских детей. «Мы туда вложили два миллиарда областных денег. Конечно, это счастье — многие дети не были вообще никогда на море», — поделился Гладков.
Отдельная тема — зарплата учителей. В регионе разработан план, как увеличить ее вдвое, и через два года Гладков пообещал доложить президенту, удалось ли это сделать. «У вас есть понимание, как и куда двигаться», — поддержал Путин.
Он также обратил внимание на то, что в Белгородской области действует «единый стандарт региональных мер поддержки ребят на СВО». Гладков подробно рассказал об этом направлении — важнейшем для каждого жителя региона. «Внутреннее состояние — сопереживание нашим бойцам — есть, наверное, у каждого белгородца, и понимание, что мы должны помогать им, тем более после страшных испытаний, когда они возвращаются», — рассказал Гладков.
И тут Путин обратил внимание на коробку, стоящую на столе рядом с губернатором: «Это что у вас там, книжки?» — поинтересовался он.
Гладков поведал целую историю. «Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины, — но Путин поправил: не осколки С-400, а фрагмент крышки. Гладков исправился и продолжил: — С одной стороны, это то, что нас защищает, а с другой стороны, и уверенность в близкой победе есть в душе каждого из нас».
На изображении – разрушенный дом и девочка с собакой. «Хорошая картина, душевная», — принял подарок Путин и прочитал фразу на картинке: «Белгород не сдается».
Встреча Путина и Гладкова совпала с выходом большой статьи в «Коммерсанте» о махинациях в Белгородской области во время строительства оборонительных сооружений. По данным издания, Генпрокуратура требует взыскать почти миллиард рублей с ответчиков, один из которых — замгубернатора Рустэм Зайнуллин, обвиняемый в хищениях. По этому делу проходит также начальник управления капстроительства региона Алексей Сошников и ряд бизнесменов и юридических лиц.
По мнению главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, эта встреча стала «показателем поддержки Гладкова» со стороны Путина. «Я думаю, что логика такая: если даже и есть хищение и есть виновные, это не относится к фигуре самого губернатора», — полагает политолог.
Похожего мнения придерживается и политолог, профессор Дмитрий Нечаев. Он отметил, что президенту важно из первых уст слышать о проблемах, с которыми сталкиваются жители прифронтового региона. И важно, что эта история с воровством не приклеилась и к губернатору. «В любой семье не без урода, как известно. И в команде любого губернатора найдутся нечистоплотные чиновники. Здесь же от президента исходит посыл, что он по-прежнему ценит и доверяет Гладкову, хотя прекрасно знает, что один из его заместителей проворовался, — отметил Нечаев. –
Поэтому в широком общественном мнении как внутри Белгородской области, так и на федеральном уровне, создается политический нарратив, что надо отделять губернатора и большинство честных членов его команды от нескольких идиотов, которые воспользовались ситуацией, чтобы нажить себе состояние».
Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что сегодняшняя встреча стала формой поддержки и гарантии того, что проблемы с окружением Гладкова пока не затронут. А вот обвиняемый замгубернатора, как минимум, должен возместить ущерб. «Не первый случай, когда подчиненные того или иного губернатора подвергаются преследованию, а губернатор продолжает работать», — пояснил он.
В том, что у президента лично к Гладкову претензий нет, уверен и гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Гладков крайне эффективный менеджер. С этим согласны как представители федеральной власти, так и люди, не только жители Белгородской области, но и соседней Курской, которые сравнивают его со Смирновым. Поэтому эта встреча — демонстрация того, что все идет в штатном режиме, губернатор занимается все теми же задачами, которые перед ним ставит президент, и занимается ими хорошо», — заключил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.