08 ноября 2022

Свердловский суд поставил точку в деле школьницы, которую ударили головой об пол

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил, что отвечать за избиение школьницы должны оба родителя виновницы драки Фото:

Екатеринбургская 16-летняя школьница Екатерина (имя изменено), которую подруга уронила головой на пол, получит компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«[Суд постановил] взыскать с Марии (имя изменено) компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если у виновницы драки не окажется средств для выплаты или вещей, которые можно продать, деньги потребуют у ее родителей.

В какой школе произошел инцидент, не сообщается. После удара Екатерина почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам, которые обнаружили сотрясение мозга.

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Екатеринбургская 16-летняя школьница Екатерина (имя изменено), которую подруга уронила головой на пол, получит компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «[Суд постановил] взыскать с Марии (имя изменено) компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если у виновницы драки не окажется средств для выплаты или вещей, которые можно продать, деньги потребуют у ее родителей. В какой школе произошел инцидент, не сообщается. После удара Екатерина почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам, которые обнаружили сотрясение мозга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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