Свердловский суд поставил точку в деле школьницы, которую ударили головой об пол

09 ноября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Суд постановил, что отвечать за избиение школьницы должны оба родителя виновницы драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская 16-летняя школьница Екатерина (имя изменено), которую подруга уронила головой на пол, получит компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «[Суд постановил] взыскать с Марии (имя изменено) компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если у виновницы драки не окажется средств для выплаты или вещей, которые можно продать, деньги потребуют у ее родителей. В какой школе произошел инцидент, не сообщается. После удара Екатерина почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам, которые обнаружили сотрясение мозга.

Екатеринбургская 16-летняя школьница Екатерина (имя изменено), которую подруга уронила головой на пол, получит компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «[Суд постановил] взыскать с Марии (имя изменено) компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Если у виновницы драки не окажется средств для выплаты или вещей, которые можно продать, деньги потребуют у ее родителей. В какой школе произошел инцидент, не сообщается. После удара Екатерина почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам, которые обнаружили сотрясение мозга.