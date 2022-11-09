Экс-спикер горсобрания Миасса начал бизнес-проект на озере Тургояк

На озере Тургояк развивают турбазу для туристов и любителей спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший председатель горсобрания Миасса (Челябинская область) Евгений Степовик занялся значительным расширением базы отдыха имени Зои Космодемьянской на Тургояке. Как URA.RU рассказали участники рынка, проект рассчитан на четыре миллиона рублей.

«Проходимость объекта за три дня проведения крупных соревнований доходит до семи тысяч человек. При этом номерной фонд рассчитан на 200, максимум 300 проживающих», — сообщила URA.RU Анастасия Карцева, возглавлявшая до апреля 2022 года детский лагерь.

По данным URA.RU, часть земли принадлежит лесфонду, вторая часть муниципальная. Статус земли ограничивает строительство. Также это связано с запретом проведения новых строек в охранной зоне Тургояка. Возможна лишь модернизация существующих зданий. Благодаря такой возможности владельцы отремонтировали ряд помещений, создав апарт-отель на 30 номеров. На деревянных платформах дополнительно установили восемь юрт.

Несмотря на усилия, созданная инфраструктура не справляется с нагрузками по расселению в часы пик. На площадке в 13 га летом проводится два крупных спортивных мероприятия: X-WATERS-URAL и этап чемпионата России по триатлону. Четырехмиллионные инвестиции запланировали направить, по сведениям URA.RU, на возведение некапитальных объектов номерного фонда.

Развивают объект два его собственника: Степовик и сын экс-депутата заксобрания региона Каиржан Тургумбаев. Созданное ими ООО «Тургояк — территория спорта» в 2021 году стало резидентом территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) в Миассе и получило гранты для проведения спортмероприятий. Сам Степовик в разговоре с корреспондентом URA.RU от комментариев отказался, пообещав дать их позже. В октябре о планах по строительству в районе Тургояка комплекса терм объявил экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин.