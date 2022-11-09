Владелец японского кафе на фуд-корте в пермском ТРЦ не справляется с бизнесом

Кафе специализируется на японской кухне (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми за 5 млн рублей продается точка российского бренда в сфере общепита JoJo Ramen, расположенная в ТРЦ «Планета». Такое объявление размещено на сайте Avito.

«Один не вытягиваю, поэтому либо продам [готовый бизнес], либо возьму партнера-инвестора. Все подробности и цифры — по телефону», — написал автор в объявлении.

Продавец согласен на «разумный торг». Он также готов рассмотреть возможность партнерства — открытие второго заведения на базе уже существующего. Но для этого желающим необходимо сделать денежный взнос (не менее 1,5 млн рублей). По словам владельца JoJo Ramen, такое деление уже согласовано.

О том, что в прикамской столице появится кафе бренда JoJo Ramen, стало известно летом прошлого года. Предполагалось, что персонал заведения будет обучать шеф-повар из Японии.

URA.RU уже писало, что в Перми открылась японская раменная (рамен — это пшеничная лапша в горячем бульоне с различными наполнителями — при. URA.RU) под названием «Ramen Shop». Торжественное открытие заведения прошло в конце июня. А месяцем ранее в городе появилась сеть пельменных от кафе китайской кухни «Пекин». В разных районах Перми начали работать сразу пять точек.