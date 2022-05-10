В Перми открылась сеть китайских пельменных

В городе открылось сразу пять точек сети Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми открылась сеть пельменных от кафе китайской кухни «Пекин». Сразу пять точек общепита появились в разных районах города. Об этом сообщили руководители сети в группе кафе в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы открылись! Ждем вас отведать настоящие дзяодзы в наших пельменных! Это настоящие китайские пельмени с уникальными начинками», — сообщили в паблике пельменных.

В меню сети представлены пельмени из говядины, из свинины с укропом, из свинины с сельдереем и из свинины с капустой. Порция пельменей в 340 граммов обойдется в 199-239 рублей. Кроме них в кафе подают холодные закуски: к примеру, салат со свиными ушами, дайкон в кисло-сладком маринаде и другие. В кафе также можно заказать горячие и прохладительные напитки и пиво.

Пельменные работают по адресам ул. Пожарского, 10, ул. Куйбышева, 149, ул. Давыдова, 23, ул. М.Рыбалко, 81 и ул. Попова, 57. Часы работы: с 9 утра до 22 часов вечера.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми владельцы азиатского бистро Poke Ramen открыли бургерную. Туда можно приходить со своими собаками.

Так выглядит входная группа пельменной на ул. Попова, 57 Группа «Пельменные Пекин — в Перми» / vk.com

Порция пельменей — 340 граммов. Цена в зависимости от начинки варьируется от 199 до 239 рублей Группа «Пельменные Пекин — в Перми» / vk.com

В меню есть также холодные закуски. На фото — салат со свиными ушами Группа «Пельменные Пекин — в Перми» / vk.com