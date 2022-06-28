В одном из районов Перми откроется первая азиатская лапшичная

Супы будут подавать с разными наполнителями — от колбасок до креветок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пермском Орджоникидзевском районе откроется первая раменная (рамен — пшеничная лапша в горячем бульоне с разными наполнителями) под названием «Ramen Shop». Торжественное открытие пройдет 29 июня. Ее создатель — Денис Шмидт, основатель доставки Panasian Food сообщил об этом в своих соцсетях.

«Друзья, уже сегодня, в эту среду состоится долгожданное событие — открытие первой раменной Ramen Shop на Гайве по адресу Писарева,56а. А помог и вдохновил меня на это повар Мишленовского уровня Аля Тютикова („Арбузный Сахар“, „Систерс Бар“, „Чуфальня Натали“). Тысяча благодарностей за Ваши знания, терпение и труд», — пишет Денис Шмидт на свой личной страничке в социальной сети «Вконтакте».

Открытие состоится в 12:00, в программе диджей, рамен и азиатские напитки. В бистро планируют подавать бизнес-ланчи и разные виды рамена: холодные, острые, с колбасками или морепродуктами.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермь вошла в тройку лидеров по обеспеченности кафе и ресторанами. В рейтинге развития инфраструктуры общественного питания Пермь обогнала не только Екатеринбург, но и Санкт-Петербург.