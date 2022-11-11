Свердловского чиновника, уехавшего в Донбасс, отправили в отставку

Первый замглавы Горноуральского городского округа (Свердловская область) Александр Гудач отправлен в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте ГГО. Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации ГГО назначен Виктор Ищенко.
«Гудач Александр Леонидович освобожден от должности первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа. Ищенко Виктор Игоревич назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа», — сказано на сайте ГГО.
Ранее в СМИ писали, что Гудач уехал в составе добровольческой группы в зону проведения СВО, чтобы охранять внутренний порядок на присоединенных территориях. Гудач служил в ОМОНе (отряд мобильный особого назначения — прим.ред.).
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Первый замглавы Горноуральского городского округа (Свердловская область) Александр Гудач отправлен в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте ГГО. Исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации ГГО назначен Виктор Ищенко. «Гудач Александр Леонидович освобожден от должности первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа. Ищенко Виктор Игоревич назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Горноуральского городского округа», — сказано на сайте ГГО. Ранее в СМИ писали, что Гудач уехал в составе добровольческой группы в зону проведения СВО, чтобы охранять внутренний порядок на присоединенных территориях. Гудач служил в ОМОНе (отряд мобильный особого назначения — прим.ред.).