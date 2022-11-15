Kyodo: страны G7 и НАТО проведут экстренный саммит после ракетного обстрела Польши

16 ноября 2022 в 06:38 Размер текста - 17 +

Источник в Японии сообщил, что страны G7 и НАТО проведут саммит после ракетного обстрела Польши Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты После падения ракет на территории Польши страны G7 (Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, США, а также Европейский союз) и НАТО хотят провести экстренную встречу лидеров. Об этом сообщил источник в правительстве Японии. Лидеры G7 и НАТО организуют экстренное совещание после сообщений о ракетах, приземлившихся в Польше 15 ноября. Такую информацию от анонимного источника передает независимое информационное агентство Японии Kyodo News. Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате взрыва погибли два человека. Позднее ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что это были ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по данному инциденту.

После падения ракет на территории Польши страны G7 (Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, США, а также Европейский союз) и НАТО хотят провести экстренную встречу лидеров. Об этом сообщил источник в правительстве Японии. Лидеры G7 и НАТО организуют экстренное совещание после сообщений о ракетах, приземлившихся в Польше 15 ноября. Такую информацию от анонимного источника передает независимое информационное агентство Японии Kyodo News. Ранее польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате взрыва погибли два человека. Позднее ВВС Польши подняли в воздух истребители с аэродрома в Томашуве Любельском. Военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков предположил, что это были ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией по данному инциденту.