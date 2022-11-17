17 ноября 2022

Китай заступился за Россию по Украине

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Россия и Китай уверены, что резолюция МАГАТЭ составлена некорректно Фото:

Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене в своем telegram-канале.

«Россия и Китай проголосовали против. <…> На заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, <…> содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине», — сообщает постпредство.

Соответствующая резолюция была предложена 17 ноября. Подчеркивается, что данный факт говорит о политизации работы МАГАТЭ. Часть стран воздержались от голосования или проголосовали против. Ранее Совет МАГАТЭ призывал Россию отказаться от «необоснованных претензий» по ситуации с Запорожской АЭС, пишет RT. Также агентство проводило расследования в Харькове, сообщает Life.

Ранее МАГАТЭ посещало Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Его целью было инициировать расследование, связанное с обстрелами атомной электростанции.

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Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене в своем telegram-канале. «Россия и Китай проголосовали против. <…> На заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, <…> содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине», — сообщает постпредство. Соответствующая резолюция была предложена 17 ноября. Подчеркивается, что данный факт говорит о политизации работы МАГАТЭ. Часть стран воздержались от голосования или проголосовали против. Ранее Совет МАГАТЭ призывал Россию отказаться от «необоснованных претензий» по ситуации с Запорожской АЭС, пишет RT. Также агентство проводило расследования в Харькове, сообщает Life. Ранее МАГАТЭ посещало Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Его целью было инициировать расследование, связанное с обстрелами атомной электростанции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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