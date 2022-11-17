Китай заступился за Россию по Украине

18 ноября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Россия и Китай уверены, что резолюция МАГАТЭ составлена некорректно Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене в своем telegram-канале. «Россия и Китай проголосовали против. <…> На заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, <…> содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине», — сообщает постпредство. Соответствующая резолюция была предложена 17 ноября. Подчеркивается, что данный факт говорит о политизации работы МАГАТЭ. Часть стран воздержались от голосования или проголосовали против. Ранее Совет МАГАТЭ призывал Россию отказаться от «необоснованных претензий» по ситуации с Запорожской АЭС, пишет RT. Также агентство проводило расследования в Харькове, сообщает Life . Ранее МАГАТЭ посещало Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Его целью было инициировать расследование, связанное с обстрелами атомной электростанции.

Россия и Китай проголосовали против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о ядерной безопасности на Украине. Об этом сообщает постоянное представительство России при международных организациях в Вене в своем telegram-канале. «Россия и Китай проголосовали против. <…> На заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята непрофессионально составленная, <…> содержащая фактологические ошибки резолюция по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий на Украине», — сообщает постпредство. Соответствующая резолюция была предложена 17 ноября. Подчеркивается, что данный факт говорит о политизации работы МАГАТЭ. Часть стран воздержались от голосования или проголосовали против. Ранее Совет МАГАТЭ призывал Россию отказаться от «необоснованных претензий» по ситуации с Запорожской АЭС, пишет RT. Также агентство проводило расследования в Харькове, сообщает Life. Ранее МАГАТЭ посещало Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС. Его целью было инициировать расследование, связанное с обстрелами атомной электростанции.