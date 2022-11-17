17 ноября 2022

Путин наградил медалью жителя ХМАО

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин подписал указ о награждении жителя ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью жителя ХМАО. Об этом сообщается в указе президента.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ — Гуасса Александра Эвальдовича», — говорится в указе. Югорчанин является исполнительным директором ООО «Энергия» ХМАО-Югра.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил жителя ХМАО орденом Мужества. Житель Нижневартовского района Сергея Казамкина получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью жителя ХМАО. Об этом сообщается в указе президента. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ — Гуасса Александра Эвальдовича», — говорится в указе. Югорчанин является исполнительным директором ООО «Энергия» ХМАО-Югра. Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил жителя ХМАО орденом Мужества. Житель Нижневартовского района Сергея Казамкина получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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