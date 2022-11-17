Путин подписал указ о награждении жителя ХМАО
Президент России Владимир Путин наградил медалью жителя ХМАО. Об этом сообщается в указе президента.
«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ — Гуасса Александра Эвальдовича», — говорится в указе. Югорчанин является исполнительным директором ООО «Энергия» ХМАО-Югра.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил жителя ХМАО орденом Мужества. Житель Нижневартовского района Сергея Казамкина получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.
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